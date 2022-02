Warunki brzegowe postawione przez Pawła Kukiza zostały zaakceptowane i powstanie komisji śledczej ds. podsłuchiwania obywateli w latach 2005-2021 jest coraz bardziej realne. Kukiz byłby przewodniczącym komisji, a w jej składzie, poza nim, znalazłoby się po pięciu przedstawicieli PiS i opozycji. Łącznie jest to 11 osób.

Jak dokładnie będzie wyglądał skład komisji? Na nazwiska jest zdecydowanie za wcześnie, a jedynym pewnikiem wydaje się sam Kukiz. W jego komisji będzie też pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, dwóch z Koalicji Obywatelskiej oraz po jednym z PSL-Koalicji Polskiej, Konfederacji i Lewicy. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości pełniliby funkcje wiceprzewodniczących.

Zdjęcie Tak może prezentować się skład ewentualnej komisji śledczej, której przewodniczącym może być Paweł Kukiz / INTERIA.PL

- Kiedy będą badane lata rządów PO/PSL przekazuję prowadzenie wiceprzewodniczącemu z PiS, a kiedy badana będzie sprawa Pegasusa, posiedzenia prowadziłby przedstawiciel opozycji - przekazał nam Paweł Kukiz.

Problem w tym, że aby komisja powstała, potrzebna jest większość. Kukiz domaga się głosowania w ciągu najbliższego miesiąca - w przeciwnym razie grozi zweryfikowaniem współpracy z PiS. Niektórzy posłowie opozycji sugerują, że z dyscypliny w PiS w tej sprawie może ktoś się wyłamać. Np. Jan Krzysztof Ardanowski, który wysyłał takie sygnały również w rozmowie z Interią.

Kukiz w czwartek był "Gościem Wydarzeń" w Polsacie. W dogrywce w Interii został zapytany , czy jest przygotowany na ogrom pracy przy komisji ds. Pegasusa. - Ja chcę czuwać nad tym, żeby ta komisja nie zamieniła się w talk-show. Jestem przekonany, że ogrom tych posiedzeń będzie niejawny. Jedno, co jest pewne, to sporo spraw będzie utajnionych - mówił.

Dodał, że będzie przykładał dużą uwagę do doboru specjalistów w komisji.

Co ciekawe, jeśli Kukiz zagłosuje za powołaniem komisji wspólnie z opozycją, to przy 100-procentowej obecności posłów doszłoby do remisu - 230:230 głosów. Żeby komisja powstała przynajmniej jeden poseł klubu PiS musiałby się wyłamać.