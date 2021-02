- Dla nas nic się nie zmieniło, partnerem do rozmowy dla PiS pozostaje Jarosław Gowin – mówi Interii przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Zdjęcie Jarosław Gowin, Krzysztof Sobolewski, Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński /Jakub Kaminski/ /East News

Porozumienie, jedna z koalicyjnych partii współtworzących Zjednoczoną Prawicę, wciąż nie rozstrzygnęło, kto tak naprawdę przewodzi ugrupowaniu. Członkowie partii podzielili się między dwóch polityków - Jarosława Gowina i Adama Bielana.

Zwolennicy Gowina przekonują, że Bielan chce dokonać przewrotu i zasiać ziarno niepewności w partii. Stronnicy Bielana ripostują z kolei, że zgodnie ze statutem to europoseł jest p.o. prezesa, bo nie doszło do formalnego wyboru Gowina na kolejną kadencję.

Dopiero kolejne spotkanie zarządu i prezydium partii ma zdecydować, kto tak naprawdę tam rządzi. Jeśli nie przyniesie ono rezultatu, a obie strony nie kwapią się do spotkania, to partia zostanie w kropce. Coraz częściej pojawiają się głosy, że sprawa może się skończyć w sądzie powszechnym.

Jeszcze w piątek przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski przekonywał, że niebawem spotka się rada koalicji Zjednoczonej Prawicy, by porozmawiać o sporze między Gowinem a Bielanem. Tyle tylko, że dotąd rada się nie zebrała i nic nie wskazuje na to, by niebawem miało dojść do takiego spotkania.

- We wtorek zawiesiliśmy naszą obecność w radzie koalicji do odwołania. Nie ma wyznaczonego terminu kolejnego spotkania - przekazał Interii Jan Strzeżek z Porozumienia Gowina.



Informacje te potwierdza Krzysztof Sobolewski i nie wiadomo, kiedy rada się zbierze. - Na razie nie ma nowego terminu rady koalicji Zjednoczonej Prawicy - mówi Sobolewski.

Zawieszenie obecności Gowina w radzie koalicji jest konsekwencją wtorkowych wydarzeń. W biurze Prawa i Sprawiedliwości pojawił się Adam Bielan, który rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Czy wobec tego to on jest dziś traktowany przez Nowogrodzką jako szef Porozumienia?

- Kto jest szefem Porozumienia trzeba pytać w Porozumieniu. Najlepiej Jarosława Gowina i Adama Bielana - mówi nam Sobolewski.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS przekonuje, że to Gowin jest dla największej polskiej partii partnerem do rozmów w ramach koalicji.

- Dla nas nic się nie zmieniło, partnerem do rozmowy dla PiS pozostaje Jarosław Gowin. Porozumienie musi rozwiązać swoje problemy we własnym zakresie. Nie odnoszę się do plotek, nie mieszamy się w wewnętrzne sprawy koalicjanta - podkreśla Sobolewski.

Łukasz Szpyrka