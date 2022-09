Koszykarze w półfinale ME. Schetyna: Pojadę na mecz z Francją do Berlina

Łukasz Szpyrka

- Byłem na dwóch pierwszych meczach w Pradze i nie może mnie zabraknąć w Berlinie. Z Izraelem i Holandią wygrali, więc jeśli pojadę na Francję, to może znów przyniosę szczęście – uśmiecha się Grzegorz Schetyna, szczęśliwy po wygranej reprezentacji Polski ze Słowenią (90:87) w koszykarskich ME. - Coś pięknego, coś pięknego... Mówienie, że zagraliśmy najlepszy mecz w historii to oczywistość. Mateusz Ponitka jest na dobrej drodze do MVP turnieju – dodaje poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Zdjęcie Polscy koszykarze awansowali do półfinału ME / EPA/FILIP SINGER / PAP/EPA