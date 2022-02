Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował ustawę, na mocy której każdy będzie mógł wykorzystać specjalny bon na wymianę dekodera. Tak, by zachować ciągłość odbioru przy zmianie standardu telewizji naziemnej.

Bon na zakup telewizora. 100 zł dopłaty

Wartość bonu została określona na 100zł. Jak dowiaduje się Interia, bon zostanie rozszerzony na zakup telewizora. Decyzja miała zapaść w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: DVB-T2 - od kiedy w Polsce? Sprawdź dekoder, antenę i telewizor



Reklama

PiS chce, by bon pomógł również tym, którzy nie mogliby w pełni skorzystać z dekodera, np. osobom niepełnosprawnym. W związku z tym ma zostać rozszerzony na wszystkie odbiorniki telewizyjne.

Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński mówił, że bon na zakup dekodera do odbioru telewizji naziemnej będzie można zrealizować w dowolnym sklepie, który zgłosi się do programu. - Myślimy, że już na początku marca będzie można pobierać bony, robić te zakupy - stwierdził. Zaznaczył, że zmiany nie obejmą "innych technologii nadawania naziemnej telewizji cyfrowej: kablówki, satelity".

Cieszyński we wtorek był gościem senackiej komisji kultury i środków przekazu.



- Podczas prac parlamentarnych padło wiele głosów dotyczących rozszerzenia wsparcia na odbiorniki telewizyjne. Mając na uwadze te głosy mam propozycję, by ten postulat przyjąć. (...) Potrzebujemy przerwy, do jutra, by wypracować pewne rozwiązania - powiedział Cieszyński. Te słowa wskazują, że rząd jest tylko o krok od rozszerzenia tego programu. Po poprawkach w Senacie projekt będzie jeszcze musiał zostać przegłosowany w Sejmie. Z tym, jak poprzednio, nie powinno być problemu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Po dekoder z bonem do sklepu



Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.