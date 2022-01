- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, aby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeśli mówimy o szczepionkach. Jak wszyscy wiedzą, konsekwencje tego eksperymentu nie zostały jeszcze stwierdzone - oznajmiła w radiu Zet Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, zapytana o obowiązkowe szczepienia nauczycieli.

Nowak: Nie powinnam się wypowiadać

Do jej wypowiedzi odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu - powiedział.

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" - oświadczyła po kilku godzinach Nowak.

Wcześniej głos w sprawie zabrał minister Przemysław Czarnek, który za pośrednictwem ministerialnych mediów społecznościowych poinformował, że "wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień".

To jednak nie zamyka sprawy, bo europosłanka Beata Mazurek wprost domaga się dymisji Nowak, wskazując na ostatni przykład ambasadora RP w Czechach. Mazurek dopytuje ministra Czarnka, czy "są równi i równiejsi"?

Zalewska: Każdy musi ponosić konsekwencje swoich słów

O komentarz poprosiliśmy byłą minister edukacji Annę Zalewską. Jej stanowisko również jest jednoznaczne.

- Każdy musi ponosić konsekwencje swoich słów, również tych nieodpowiedzialnych. W momencie, kiedy robimy wszystko, by zachęcać do szczepienia, w tym nauczycieli, choć chylimy przed nimi czoła, bo to jedna z najlepiej zaszczepionych grup, każda wypowiedź, która nie jest tą zachętą, ale próbą dyskusji na temat szczepienia, jest właśnie nieodpowiedzialna. Oczywiście wszystko zostaje w rękach ministra Czarnka - oceniła Zalewska w rozmowie z Interią.

Zalewska uważa, że dymisja to jedna z możliwości, choć szef resortu dysponuje różnymi środkami dyscyplinującymi.

- Minister ma cały wachlarz instrumentów - od rozmowy, dyskusji, napomnienia, przeproszenia za słowa, pokazania, że ministerstwo ma inny pogląd, a kuratorium musi reprezentować pogląd ministerstwa, aż po oczywiście dymisję. To jednak zostawiam w rękach ministra Czarnka - podkreśla Zalewska.

Minister Niedzielski zapytany o tę sprawę na konferencji prasowej był wyraźnie zaskoczony i w mocnych słowach ocenił wypowiedź Nowak. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu. Jeżeli ktoś chce zaistnieć medialnie, to powinien zdawać sobie sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo każda osoba, która po takiej wypowiedzi zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której życie i zdrowie obciąża odpowiedzialność tych autorytetów - powiedział Adam Niedzielski.

Łukasz Szpyrka