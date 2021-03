- Zgodnie z prawem stopień generalski może zostać odebrany tylko prawomocnym wyrokiem sądu – mówi Interii Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. To odpowiedź Pałacu Prezydenckiego na pojawiające się głosy ws. pozbawienia stopnia generalskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i abp Sławoj Leszek Głódź /Fot. Wojciech Strozyk /East News Polska Abp Sławoj Leszek Głódź i bp Edward Janiak ukarani. Prymas Wojciech Polak: To dobry krok

W poniedziałek Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o decyzjach Watykanu w sprawie abpa Sławoja Leszka Głódzia w związku z zaniedbaniami "w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją".

Stolica Apostolska uznała, że duchowny musi zamieszkać poza archidiecezją gdańską. Sławoj Leszek Głódź otrzymał też zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej. Watykan nakazał mu także wpłatę z osobistych funduszy "odpowiedniej sumy na rzecz 'Fundacji św. Józefa', z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć".

To jednak nie wszystko, bo część komentatorów życia publicznego domaga się, by Głódź został pozbawiony stopnia generalskiego. Znany duchowny ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski publicznie zadał pytanie, czy prezydent Andrzej Duda odbierze Głódziowi stopień generała.

Tego samego domaga się były Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański.

Odpowiedź Pałacu Prezydenckiego na te głosy jest jednoznaczna. Prezydent Andrzej Duda nie odbierze Głódziowi stopnia generalskiego. - Zgodnie z prawem stopień generalski może zostać odebrany tylko prawomocnym wyrokiem sądu - mówi Interii prezydencki minister Błażej Spychalski.

- Apelowałbym do każdego, kto wygłasza takie tyrady, by zapoznał się po prostu z obowiązującym w Polsce prawem - dodał rzecznik prezydenta.

"To była propozycja przywódców Kościoła"

O ile prezydent nie może odebrać stopnia generalskiego, to wręczone wcześniej odznaczenia i ordery już tak. A przypomnijmy, że abp Głódź został w 1995 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a trzy lata później, przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzyżem Komandorskim.

Czy prezydent Andrzej Duda odbierze duchownemu zaszczyty? - Jeżeli wpłynęłyby wnioski w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, to zostaną one przekazane do odpowiedniej kapituły. Z całą pewnością kapituła pochyli się nad takim wnioskiem - zapewnia minister Spychalski.

Tymczasem prezydent Lech Wałęsa nie tylko przyznał Głódziowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, ale także to on nadał mu stopień generalski. O te okoliczności byłego prezydenta zapytał Polsat News.

- Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie biskup wracał z Rzymu, ja go w pobliżu nie widziałem. To była propozycja przywódców Kościoła, którzy w Polsce dobrze stali. Musiałem komuś zawierzyć i kogoś słuchać, tak głęboko się na tym nie znałem. Wtedy Głódź wydawał się świetny i jeśli chodzi o żołnierkę, to był dobry, a inne rzeczy duchowe to już nie moja sprawa. Jestem poza bieżącą polityką, więc trudno mi wyrażać opinie - podkreślił Wałęsa.

Łukasz Szpyrka

