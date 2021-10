​Dlaczego Dzień Nauczyciela jest wolny od szkoły?

Polska Wulgarny wpis kuratora. Wcześniej przyznał nagrodę kontrowersyjnemu dyrektorowi

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela obchodzimy każdego roku tego samego dnia - 14 października. W tym roku przypada na czwartek. Dzień wybrano na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej powołanej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku.

Dzień Nauczyciela 2021. Co mówią nauczyciele?

- Dzień Edukacji Narodowej to nasze wspólne święto. Spotykamy się uczniami, rodzicami, kolegami z zespołu. 14 października nie leżymy na kanapie. Zwykle w szkołach są akademie, przygotowujemy się do nich. Staramy się wykorzystać ten dzień do rozmowy z uczniami o ich oczekiwaniach wobec szkoły. W gronie pedagogicznym mamy strategiczne narady. Zastanawiamy się, co można poprawić - tłumaczy Katarzyna, wychowawczyni klasy 7 i nauczyciel matematyki z 10-letnim doświadczeniem w zawodzie.

Tak do krytycznych wypowiedzi rodziców odnosi się Anna, nauczycielka z 15-letnim stażem w edukacji wczesnoszkolnej:

- Praca nauczyciela to nie zawód jak każdy inny. To pasja i powołanie. 14 października staramy się to podkreślać. Jeśli ktoś uważa, że to niesprawiedliwe, zapraszam do szkoły. Mamy masę wakatów, a chętnych do tej pracy nie ma wielu. Wszystko dlatego, że to ciężka praca. Rodzice nie mają siły na własne dzieci, co dopiero cudze.

Zdania w środowisku są mocno podzielone, bo tak o Dniu Nauczyciela mówi Marta, nauczycielka z 2-letnim stażem w warszawskiej szkole podstawowej: - Nie rozumiem idei świętowania 14 października. Nie ma dnia lekarza czy prawnika. Nikt z tego powodu nie ma wolnego. Prezenty, które otrzymujemy od uczniów, są kłopotliwe. Nie wiem, za co te podziękowania po prostu wykonujemy swój zawód. Dokładnie tak, jak wszyscy inni.

Historia Dnia Nauczyciela. To dzień wolny od szkoły i pracy?

Zapis dotyczący Dnia Nauczyciela znajdziemy w 74. artykule Karty Nauczyciela "w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty, jest wolny od zajęć lekcyjnych".

W ścisłym znaczeniu nie jest to więc dzień wolny od pracy. 14 października nie odbywają się lekcje, ale w wielu placówkach organizowane są akademie, spotkania klasowe, czy wyjścia. Pedagodzy nie dostają dodatkowego wynagrodzenia, ani wolnego dnia w ramach zadośćuczynienia za przyjście do pracy tego dnia. Co miałoby miejsce, gdyby dzień ten był ustawowo wolnym od pracy.

Jak wytłumaczyć, więc fakt, że część uczniów nie wybiera się 14 października do szkoły w ogóle?

Każdy dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji osiem dni wolnych do rozdysponowania w ciągu roku. Najczęściej przeznacza się je na egzaminy czy rekolekcje. Panuje tu jednak dowolność, więc można wybrać też inny termin np. Dzień Nauczyciela. Taki harmonogram jest przedstawiany do akceptacji rodziców do 30 września.

W praktyce dla wielu rodziców oznacza to dodatkowy obowiązek i konieczność zagwarantowaniu dziecku opieki w niestandardowych godzinach pracy.

- Nie rozumiem, dlaczego w Dzień Nauczyciela musimy zabierać dzieci ze szkół. To dodatkowy obowiązek. Absurdem jest fakt, że musimy brać wolny dzień we własnej pracy, żeby nauczyciele mogli świętować wykonywanie zawodu - opowiada rozżalona mama 9-letniego Antka.

Jak Dzień Nauczyciela obchodzony jest w innych krajach?

Dzień Nauczyciela, co roku zarówno wśród rodziców, uczniów, jak i samych pedagogów wywołuje liczne dyskusje. Warto więc spojrzeć, jak ten dzień obchodzony jest w innych państwach.

Dzień Edukacji Narodowej w Chinach przypada na 10 września. Nie ma jednego wydarzenia, które w ten sposób byłoby upamiętniane. Nauczyciele z tej okazji otrzymują pół dnia wolnego od pracy. Chętni uczniowie i rodzice wręczają ulubionym pedagogom drobne upominki, przeważnie kwiaty.

W Hiszpanii Dzień Nauczyciela obchodzony jest 30 września. Zwykle organizowane są duże, szkolne imprezy. Tego dnia świętują również szkoły wyższe. Popularne jest wręczanie nauczycielom ręcznie robionych prezentów i kartek.

Finlandia, mimo skojarzeń z najlepiej działającym systemem edukacji, nie ma oficjalnego święta pedagogów. W niektórych miastach przyjął się zwyczaj dziękowania za ich prace 9 kwietnia. Jednak nie jest to dzień wolny od lekcji.

