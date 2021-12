COVID-19 i obostrzenia sanitarne, jak i w 2020 roku, nie powstrzymały Polaków przed demonstracjami i protestami na ulicach kraju, a w niektórych przypadkach stały się nawet ich powodem.

Choć rok 2021 nie obfitował on tak bardzo w protesty i manifestacje jak 2020 r., trudno nie zauważyć, że i w ostatnich 12 miesiącach ludzie także wychodzili na ulice w wyrazie buntu, sprzeciwu i zjednoczenia w słusznej - dla danej grupy - sprawie.



Z jakimi hasłami na transparentach protestowano nad Wisłą w mijającym roku?



Zdjęcie Protest przeciwko kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej, 5 października 2021 r. / Piotr Guzik / Agencja FORUM

"Jej serce też biło", "Nie chciej, Polsko, mojej krwi"

Początek roku był czasem, gdy trwały jeszcze "spacery" w ramach Strajku Kobiet. Skala i częstotliwość była jednak zdecydowanie mniejsza niż zaraz po październikowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.



Reklama

Temat aborcji wraca jednak i w 2021 roku.

We wrześniu w pszczyńskim szpitalu umiera 30-letnia Izabela. Kobieta była w 22 tygodniu ciąży, odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe, nie przeprowadzono aborcji. 30-latka umiera w wyniku wstrząsu septycznego, osieraca kilkuletnią córkę.

Informacja o śmierci Izabeli, udostępniona przez reprezentująca rodzinę mec. Jolantę Budzowską, wywołała w całym kraju falę protestów przeciw obowiązującemu prawu aborcyjnemu. Protestujący wychodzą na ulice pod hasłem "Ani jednej więcej".

Zdjęcie Protesty po śmierci Izabeli z Pszczyny, Warszawa, 6 listopada 2021 r. / Jakub Kamiński / East News

Zdjęcie Demonstracja w Gdańsku, 6 listopada 2021 r. / Wojciech Strozyk/REPORTER / Reporter

Manifestacje odbywają się jednocześnie w różnych miastach Polski. W Warszawie demonstrujący zbierają się na alei Szucha przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Z czarno-białych fotografii delikatnie uśmiecha się nieżyjąca Iza. Jej zdjęcia dominują na transparentach. Protestujący wznoszą hasła: "Jej serce też biło", "Nie chciej, Polsko, mojej krwi", "Iza mogła jeszcze żyć".

Powtarza się też zdanie: "Śmierć Izy nie spadła z nieba", nawiązujące do słów Mariana Turskiego, byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego, który mówił: "Auschwitz nie spadło z nieba".

Zdjęcie Protest w Gdańsku / Wojciech Stróżyk /Reporter / Reporter

"To mogła być twoja żona, córka, siostra" - czytamy.

Temat legalnej aborcji wraca jeszcze raz niedługo potem, gdy w Sejmie procedowany jest projekt obywatelski. Zakładał on, że przerwanie ciąży ma być traktowane jako zabójstwo, w związku z tym za jej dokonanie mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. 2 grudnia głosami większości posłów, w tym z klubu PiS, projekt odrzucono.

Wcześniej jednak protestujący pojawiają się na ulicach, sprzeciwiając się radykalnemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego w kraju. Na transparentach: "Zakaz aborcji zabija", "Czas na bunt", "Kaja, ty już sam wiesz co", "Chcemy legalnej aborcji".



Zdjęcie 1 grudnia, protest przed Sejmem pod hasłem: "Nie chciej, Polsko, mojej krwi" / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM

Zdjęcie 1 grudnia 2021 przed Sejmem, protest pod hasłem: "Nie chciej, Polsko, mojej krwi" / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM

Są też hasła wymierzone wprost w TK i Julię Przyłębską. "Towarzyskie objawienie to nasze cierpienie" - wypisano na jednym z kartonów.

"Wolne media", "Budyń, veto!"

Sprzeciw tłumu wywołała również procedowana na przełomie lipca i sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, okrzyknięta "lex TVN". Projekt zakładał bowiem, że właścicielem firmy medialnej w Polsce może być jedynie firma polska lub taka, która ma siedzibę w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany te dotknęłyby m.in. grupę TVN Discovery.

Zdjęcie Protest w obronie wolnych mediów, Gdańsk, sierpień 2021 r. / Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Plany obozu rządzącego wywołują oburzenie, które skłania ludzi do manifestacji. 10 sierpnia protesty odbywają się w różnych miejscowościach w Polsce.

9 września Senat odrzucił nowelizację ustawy medialnej, ale temat nieoczekiwanie wrócił w grudniu, gdy projekt wrócił do Sejmu, który błyskawicznie przyjął zmiany. Nowelizacja trafiła na biurko prezydenta.

Sprawa i tym razem budzi ogromne emocje - w niedzielę 19 grudnia w wielu miastach Polski - według niektórych szacunków w ponad 100 miejscowościach - ludzie wyszli na ulice.

"Wolne media", "Budyń, veto!", "Ręce precz od wolnych mediów", albo dosadniej: "łapy precz od TVN-u", "TVP łże" - głosiły transparenty. Pojawiały się też wersje w języku angielskim: "Stop killing freedom in Poland" czy "All I want for Christmas is democratic Poland".



Zdjęcie Protest w Krakowie, 19 grudnia 2021 /Beata Zawrzel /Reporter

Zdjęcie Protest w Warszawie, 19 grudnia 2021 / Wojciech Krynski / / Agencja FORUM

27 grudnia prezydent Andrzej Duda powiedział proponowanym zmianom: weto .





"Zostajemy w Europie", "Unia to my"

Hasła dotyczące demokracji pojawiają się też podczas manifestacji po orzeczeniu TK w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. 7 października Trybunał Konstytucyjny uznaje, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej, działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w ramach traktatów, są niezgodne z konstytucją RP.



Decyzja Trybunału wywołuje lawinę politycznych komentarzy i głosów, że tracimy szanse na pieniądze z Unii, a na Twitterze jednym z najpopularniejszych haseł jest "polexit". Donald Tusk wzywa do masowych protestów wszystkich, "którzy chcą bronić Polski europejskiej". Manifestacja ma miejsce w niedzielę 10 października na Placu Zamkowym w Warszawie.

"Zostajemy w Europie", "Unia to my", "Jesteśmy Europejczykami" - głoszą zebrani.

Zdjęcie Demonstracja na Placu Zamkowym w Warszawie, 10.10.2021 / Attila Husejnow / Agencja FORUM

Zdjęcie Wiec na rzecz pozostania w Unii Europejskiej na Placu Zamkowym w Warszawie, 10 października 2021 / Chris Niedenthal / East News

Zdjęcie Wiec na rzecz pozostania w Unii Europejskiej na Placu Zamkowym w Warszawie, 10. października 2021 / Attila Husejnow / Agencja FORUM

Demonstrację próbują zakłócić narodowcy z Robertem Bąkiewiczem na czele. To jemu Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przemawiająca podczas wydarzenia, powie: "Milcz, głupi chłopie! Milcz! Chamie skończony" .

"Stop segregacji sanitarnej", "Szczepienie czyni wolnym"

Ale protesty to nie tylko ogromne manifestacje. Na demonstracjach i pikietach pojawiały się większe lub mniejsze grupy, jednocząc się wspólną ideą.



I tak protestowali m.in. przeciwnicy także obostrzeń i restrykcji i - jak to określali - "segregacji sanitarnej". Na sztandarach: "Stop przymusowi szczepień", "Polacy odwołują pandemię strachu", "Trwa trzecia wojna światowa, tego pocisku z ciała już nie wyjmiesz".



Pojawia się też budzące niemałe kontrowersje hasło: "Szczepienie czyni wolnym", nawiązujące go napisu "Arbeit macht frei" nad bramą wjazdową do Auschwitz. Sprawa odbija się szerokim echem, bo to grupa posłów na Sejm firmuje to zdanie.

Zdjęcie 04.12.2021, marsz przeciwników obostrzeń i obowiązkowych szczepień we Wrocławiu / Krzysztof Zatycki / Agencja FORUM

Zdjęcie Podczas protestu konfederacji pojawił się transparent "Szczepienie czyni wolnym", grudzień 2021 r. / Marek Berezowski / Reporter

Zdjęcie 04.12.2021 Wrocław, Marsz przeciwników restrykcji epidemicznych i obowiązkowych szczepień / Krzysztof Zatycki / Agencja FORUM

"Granica człowieczeństwa", "Nikt nie jest nielegalny"

Grupy ludzi ludzi gromadziły się też w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. "Nikt nie jest nielegalny", "Nie bądź obojętny", "Głodnych nakarmić, podróżnych w dom przyjąć" - nawoływano. Pytano, gdzie są dzieci z Michałowa, Eileen, granice człowieczeństwa.



Zdjęcie Warszawa 17.10.2021. Marsz solidarności z uchodźcami i migrantami "Stop torturom na granicy" / Attila Husejnow / Agencja FORUM

Zdjęcie Warszawa 17.10.2021. Marsz solidarności z uchodźcami i migrantami "Stop torturom na granicy" / Maciej Luczniewski / Agencja FORUM

Zdjęcie Kraków. 12.12.2021. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w demonstracji na Rynku Głównym przeciwko polityce rządu i działaniom służb na granicy z Białorusią / Grzegorz Kozakiewicz / Agencja FORUM

Zdjęcie Poznań, 10.11.2021, manifestacja solidarności ze służbami strzegącymi granicy /Marek Lapis /Agencja FORUM



W rytm rosnącej inflacji

- Ten rok był spokojny, jeśli chodzi o protesty - komentuje w rozmowie z Interią prof. Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak jednak prognozuje, ten trend się odwróci. - Myślę, że czeka nas więcej demonstracji - mówi.



Wtóruje mu dr hab. Michał Wenzel, socjolog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. - 2021 r. był spokojniejszy od 2020 r., ale to może się zmienić - zauważa.



Obaj naukowcy wskazują na ten sam powód - koniunktura gospodarcza.

- Dla wielu ludzi zaczyna się dekada znacznie trudniejsza od poprzedniej i będą dawali temu wyraz na ulicach, niezależnie od kwestii stricte politycznych. Myślę, że notowań PiS-u nie pogorszą sprawy takie jak afera wokół Łukasza Mejzy czy nowe zeznania funkcjonariuszy dotyczące wypadku Beaty Szydło. Nie, notowania PiS-u załamią się w rytm rosnącej inflacji i nieskuteczności Polskiego Ładu - mówi prof. Dudek.

- Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek w naszym kraju był zadowolony z gorszego poziomu życia obywateli. Zwracam uwagę na ostatnie badania CBOS - Polacy widzą istotne pogorszenie się warunków życia - zauważa z kolei dr hab. Wenzel.

I tak według grudniowego sondażu CBOS-u 59 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych. Zaledwie 14 proc. respondentów ocenia, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi. 50 proc. widzi przyszłość w czarnych barwach i wskazuje, że sytuacja tylko się pogorszy.

Kwestie gospodarcze pojawiały się podczas protestów sporadycznie - głównie podczas akcji AgroUnii. Dominowały hasła dotyczące wolności - czy w kontekście aborcji, sądów, mediów czy obostrzeń i szczepień.

Zdjęcie 11.10.2021, protest AgroUnii we Włocławku / Fot. Tomasz Kwasek/REPORTER / Reporter

Zdjęcie 04.11.2021. Warszawa, Manifestacja pracowników handlu i związkowców Solidarności przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji / Reporter

Zobacz też: Michał Kołodziejczak: Chcę być premierem



- Dla rządzących zapewne wygodniejsze jest przeniesienie konfliktu na płaszczyznę symboliczną - i na przykład wskazywanie, która stacja telewizyjna jest lepsza, niż wyjaśnianie, dlaczego obniża się standard życia - mówi dr hab. Wenzel.

Inflacja w listopadzie wyniosła 7,8 proc. Ale to nie koniec. - Nie chciałbym nikogo straszyć, ale możemy mieć inflację powyżej 10 proc. - powiedział w wywiadzie dla Interii Biznes Kamil Zubelewicz , członek Rady Polityki Pieniężnej.



- Niezadowolenie jest pewne. Czy ta suma niezadowolonych stanie się na tyle zorganizowana, by razem manifestować, czas pokaże - kwituje dr hab. Wenzel.

Zdjęcie 09.10.2021, Strajk solidarnościowy studentów kierunków medycznych z "białym miasteczkiem 2.0" w Warszawie / Norbert Rzepka/REPORTER / Reporter

Zdjęcie 05.10.2021. Milczący protest przed biurem PiS w Lublinie, w związku z sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. / Krzysztof Radzki / East News

Zdjęcie Warszawa 19.09.2021. XVI Marsz Życia i Rodziny / Attila Husejnow / Agencja FORUM

Zdjęcie 06.11.2021, Strajk górników pod hasłem "Tak dla suwerenności energetycznej Polski. Nie dla wysokich cen energii i ciepła" przed budynkiem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie / Attila Husejnow / Agencja FORUM

Zdjęcie Białystok, 10.10.2021, marsz solidarności z protestującymi medykami / Anatol Chomicz / Agencja FORUM