Wakacje w kraju podrożały średnio o około 30 proc.- wyliczają analitycy rynku turystycznego. W górę poszły także ceny wyjazdów zagranicznych, tu nastąpił wzrost na poziomie około kilkunastu procent.

- Ceny szaleją wszędzie. Branża turystyczna nie jest zawieszona w próżni, dlatego, ze względu na szalejące ceny paliwa, także lotniczego, musiała podnieść koszty wypoczynku - tłumaczy Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystycznej.

Wakacje 2022. Jaki budżet deklarują Polacy?

Mimo wysokich cen, większość Polaków nie zamierza rezygnować z letniego wypoczynku. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystyki, 65 proc. planuje wypoczynek. Zrezygnuje co piąty badany.

Większość - bo 66 proc. - zamierza przeznaczyć na wypoczynek więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Nie oznacza to wcale, że zamierzamy zaszaleć. Głębiej sięgniemy do kieszeni, by utrzymać ubiegłoroczny standard.

Ankietowanych zapytano także o ich wakacyjne budżety. Więcej niż 3 tys. zł na osobę na wypoczynek zamierza wydać 17 proc. Polaków. Co piąty chce przeznaczyć na wakacje między 2 a 3 tys. zł.

Najwięcej osób ma bardziej okrojony budżet. Do 2 tys. zł - tyle na wakacje zamierza wydać 53 proc. badanych.



Średnia długość planowanych przez Polaków urlopów wynosi sześć dni.

"2 tys. wystarczą, by wypocząć w kraju"

- Około dwóch tysięcy złotych na osobę to już sporo, jeśli chcemy wypocząć w kraju. Za tę sumę możemy sobie pozwolić na całkiem dobry obiekt hotelowy i czasami zjeść na mieście, nawet nad Morzem Bałtyckim. Inaczej w przypadku zagranicy - raczej trudno będzie wypocząć w tym budżecie, chyba że zaplanujemy urlop w okolicach listopada - mówi Interii Turosieńska.

Dane Polskiej Organizacji Turystyki (POT) wskazują, że 71 proc. zapytanych osób planuje wakacje w kraju, jedna piąta za granicą, a tylko co dziesiąty nie wie jeszcze, gdzie pojedzie.

Wśród planujących wyjazd krajowy 41 proc. turystów będzie nad morzem, 27 proc. - w górach, a 16 proc. nad jeziorem. Planujący wyjazd zagraniczny najczęściej wyjeżdżają nad morze - 73 proc., 10 proc. pojedzie do innego miasta, a 7 proc. nad jezioro. Co trzeci z wyjeżdżających z dziećmi zamierza skorzystać z polskiego Bonu Turystycznego - 37 proc. badanych" - wynika z badań na zlecenie POT.

Wakacje za granicą. Gdzie tanie oferty?

- Z powodu pandemii wielu Polaków przez ostatnie dwa lata nie wyjeżdżało za granicę i w te wakacje chcą to sobie odbić. Prognozujemy, że w tym roku na urlop z biurem podróży zdecyduje się o ponad 60 proc. więcej rodaków niż rok temu - mówi Interii Agata Biernat z Wakacje.pl.

- Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne Polacy najchętniej wybierają kraje basenu Morza Śródziemnego jak Grecja, Turcja, Egipt, Hiszpania, czy Bułgaria - dodaje.

Na pierwszym miejscu plasują się jednak Turcja i Grecja.

- W przypadku Turcji dodatkowym atutem jest fakt, że kwietniu zniesiono obowiązek paszportowy dla Polaków - przypomina ekspertka. Dokładnie od 19 kwietnia 2022 r. obywatele polscy mogą podróżować do Turcji lub przejeżdżać tranzytem wyłącznie na podstawie dowodu osobistego.

Zdjęcie Plaże w Turcji kuszą turystów / robertharding / East News

- Do Turcji zachęca także bogata infrastruktura hotelowa z udogodnieniami zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Hotele położone są często przy plaży, a zejście do morza jest łagodne. Turystów przekonuje stosunek jakości do ceny, gwarancja dobrej pogody i spora oferta, jeśli chodzi o zabytki - wylicza Agata Biernat.

- Ceny za tydzień w Turcji za osobę (pięciogwaizgowy hotel all inclusive z przelotem) zaczynają się już od 2,5 tys. zł. Nieco droższa będzie Grecja - dodaje.

Jak wyliczają specjaliści z Wakacje.pl, ceny zagranicznych wakacji wzrosły o około kilkanaście proc. w porównaniu do roku ubiegłego. - Z jednej strony ceny są wyższe, a z drugiej strony jesteśmy skłonni zapłacić więcej, zwłaszcza jeśli idzie za tym lepszy standard, więcej atrakcji itd. - mówi nam Biernat.

Nie ma co liczyć na last minute

Analitycy rynku turystycznego ostrzegają, że turyści, którzy czekają na tzw. oferty last minute mogą się niemile zaskoczyć. - W tym roku, takich ofert może w ogóle nie być ze względu na duże zainteresowanie wakacjami za granicą - przestrzega Agata Biernat.

- Już w zeszłym roku obserwowaliśmy trend do ponoszenia cen przed wylotem. Z analizy Wakacje.pl wynikało, że wycieczki rezerwowane na tydzień przed rozpoczęciem podróży były nawet o tysiąc złotych droższe niż te same, zamawiane trzy, cztery tygodnie wcześniej - tłumaczy.

Na wakacje w tym roku będą wyjeżdżać najczęściej osoby z wyższym wyksztalceniem, mieszkające w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców.