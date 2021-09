Spis powszechny: 80 proc. spisanych i ponad sto wniosków do sądów

Blisko 80 proc. Polaków spisało się dotychczas w ramach Narodowego Spisu Powszechnego - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, do których dotarła Interia. Tymczasem do końca spisu zostały niespełna trzy tygodnie. - To ostatni dzwonek, żeby się spisać - mówi szef GUS dr Dominik Rozkrut. Przyznaje, że zdarzały się przypadki odmowy wzięcia udziału w spisie, za co grozi grzywna do 5 tys. zł. - Dotychczas do sądów skierowaliśmy już przeszło sto takich spraw - stwierdza.

Zdjęcie Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września / Wojciech Stróżyk /Reporter / Reporter