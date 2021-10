Abdulrazak Gurnah z literackim Noblem. Zaskoczenie, cisza i szansa dla wydawców

Jolanta Kamińska

Literacka Nagroda Nobla trafi do Abdulrazaka Gurnaha. - To zaskoczenie na poziomie personalnym - przyznaje w rozmowie z Interią dr Magdalena Kubarek z Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pochodzi z Tanzanii, a jego twórczość nie jest szeroko znana. Do tego stopnia, że po ogłoszeniu werdyktu w Sali Giełdy w Sztokholmie zapadła cisza. Spodziewano się jednak, że w tym roku nagrodę otrzyma ktoś spoza kultury zachodniej. Eksperci uznają, że akademia robi krok w kierunku odczarowania zarzutu o "boleśnie białym" Noblu.

Zdjęcie Abdulrazak Gurnah / Simone Padovani/Awakening / Getty Images