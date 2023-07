Lato trwa w najlepsze, niespełna dwa tygodnie temu uczniowie szkół rozpoczęli wakacje, a dorośli zaczynają planować urlopy. Alternatywą dla zagranicznych wyjazdów może być zwiedzanie np. historycznych miejsc w Polsce, które wydają się być tańszym rozwiązaniem. Ale czy rzeczywiście tak jest?

W sieci wrze. Wygórowane ceny biletów na Wawel

Od wtorku w mediach społecznościowych trwa burza wokół zawrotnych cen biletów na zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu.

Jak czytamy na stronie wawel.krakow.pl, bilet łączony, który obejmuje wszystkie dostępne w tamtym miejscu wystawy można kupić w dwóch cenach - normalny kosztuje 151 zł, a ulgowy 101 zł.

Zdjęcie Ceny biletu łączonego / wawel.krakow.pl / materiał zewnętrzny

Wejściówka nie obejmuje jednak zwiedzania w towarzystwie przewodnika. To "zwiedzanie indywidualne, wejścia według indywidualnego harmonogramu godzinowego" - głosi informacja zamieszczona na stronie internetowej. Nie ma również oferty biletów rodzinnych, co oznacza, że kupowanie kilku osobnych biletów dla osób dorosłych i dzieci bądź młodzieży byłoby wydatkiem rzędu kilkuset złotych.

Warto zaznaczyć, że karnety sprzedawane są w godzinach porannych, bo na zwiedzenie obiektu "od A do Z", trzeba poświęcić sporo czasu. Wiąże się z tym jednak ryzyko, że grupa, która zdecyduje się na bilet łączony, nie będzie w stanie wszystkiego zobaczyć.

Użytkownicy nie kryją swojej złości związanej z wygórowanymi cenami za wejście na Zamek Królewski w Krakowie. Jedna z osób napisała na Twitterze, że "wykreśla plan wycieczki na Wawel". "Nawet nie sądziłam, że może być tak drogo" - dodała. Ktoś inny stwierdził z kolei, że "Wawel już dawno nie jest dla polskich rodzin".

Głos w sprawie zabrał także dziennikarz Łukasz Warzecha. "Bilety na Wawel są faktycznie horrendalnie drogie (zwłaszcza komplet, bo kupuje się je na pojedyncze wystawy). Ale pretensję należy mieć nie do miasta Kraków, bo to nie jest muzeum miejskie, tylko do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to jest muzeum państwowe. Być może najdroższe w kraju" - zaznaczył we wpisie, który można zobaczyć TUTAJ.

