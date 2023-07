Koszmar księżnej Kate. Po porażce Igi Świątek może mieć duży problem

Już rok temu Londyn głowił się, co zrobić, by księżna Kate nie została postawiona w niezręcznej sytuacji i nie musiała wręczać Rosjanom lub Białorusinom pucharu i talerza po zwycięstwie w Wimbledonie. Moskwa natychmiast wykorzystałaby takie zdjęcia na swoje propagandowe potrzeby, by poprawić wizerunek Kremla.

Księżna Walii jest patronką tenisowego turnieju. W ubiegłym roku, po wiosennym odkryciu masakry w Buczy należało działać szybko, by podczas sławnego turnieju nie doszło do zgrzytu dyplomatycznego.

Wówczas Brytyjska Federacja Tenisowa - mimo krytyki - nie dopuściła na trawiaste korty Wimbledonu sportowców z Rosji i Białorusi. W tym roku mogą uczestniczyć w rozgrywkach pod warunkiem, że nie będą popierać wojny w Ukrainie .

I tak doszło do tego, czego nie chciał brytyjski rząd. Księżna w zeszłym roku wręczała trofeum Rybakinie, Rosjance z kazachskim paszportem. W tym roku może być jeszcze ciekawiej.

Rekordowa liczba sportowców z Rosji i Białorusi zagra w ćwierćfinałach na Wimbledonie. Wśród mężczyzn do ćwierćfinałów dotarli Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow , Roman Safiullin . Wśród kobiet - Aryna Sabalenka z Białorusi oraz Rosjanka - Jelena Rybakina , która dalej występuje w barwach Kazachstanu.

Białorusinka chwali się, że trenuje w Moskwie. Wiele razy została zmuszona przez dziennikarzy do deklaracji, że nie popiera wojny, choć jest zwolenniczką Łukaszenki , wsparła dyktatora między innymi po sfałszowanych wyborach w 2020 roku.

Zgrzyta na linii Londyn-Moskwa

Rosyjska agresja na Ukrainę jest kolejnym wydarzeniem, które dodaje napięcia w stosunkach Wielkiej Brytanii z Rosją. Otrucie herbatą z polonem byłego rosyjskiego agenta FSB - Aleksandra Litwinienki , czy zatrucie podwójnego agenta Siergieja Skripala wzburzyło Downing Street.

Londyn 24 lutego poparł Kijów i dostarcza broń oraz szkoli ukraińskich wojskowych. Na poprawę relacji z Rosją nie ma co liczyć, a brytyjska rodzina królewska od dekad gra dużą rolę w tak zwanej miękkiej dyplomacji.

20 lat temu królowa Elżbieta II gościła Władimira Putina . Księżna Kate też ma reprezentować koronę ale i "czarować" - choćby swoją obecnością - czy to dyplomatów innych krajów, czy przedstawicieli świata rozrywki i sportu. Problem w tym, że nikt nie chce widzieć księżnej w towarzystwie Rosjan, a księżna nie wyobraża sobie Wimbledonu bez jej udziału.

W 2013 roku błagała, by pójść na finał z Brytyjczykiem - Andym Murrayem , który grał przeciwko Novakowi Djokoviciowi . Lekarze powiedzieli stanowcze "nie", bo lada moment miała urodzić księcia George'a .

Rosjanie i Białorusini przejmują Wimbledon

Wielu Rosjan w tym roku na Wimbledonie to gracze z pierwszej dziesiątki najlepszych tenisistów. To, że zaszli tak wysoko, nie powinno dziwić. Pojawienie się zgrzytów było więcej niż pewne. Daniił Miedwiediew , po zeszłorocznym zakazie, już na początku tegorocznych rozgrywek skrytykował Brytyjczyków, że nie pozwolili mu wystąpić rok wcześniej.

Brytyjczycy po cichu liczyli, że Iga Świątek , wygrywając Wimbledon, wyswobodzi księżną z roli wręczania trofeów niechcianym gościom. Po przegranej Igi jest już 80 procent szans, że Rosjanka lub Białorusinka wygra. Choć Brytyjczycy po cichu będą kibicować Ukraince Elinie Switolinie , która pokonała Świątek.

Starcie Ukrainki z Białorusinką lub Rosjanką w finale jest możliwe. Switolina, która pochodzi z Odessy, mówi że dzień zaczyna od sprawdzenia, co się dzieje w Ukrainie, co z jej rodziną, przyjaciółmi. Miasto jest celem rosyjskich ostrzałów. Jeśli ktoś myśli, że taki mecz byłby tylko tenisowym pojedynkiem, to jest w błędzie. Emocje sięgnęłyby zenitu.

