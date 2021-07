Wrócił do klubu PiS, dostał pracę w BGK. Lech Kołakowski przekonuje, że ma kompetencje

Jakub Szczepański

Lech Kołakowski doradza w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego należącego do skarbu państwa. Buntownik, który wrócił do klubu PiS, tłumaczy Interii, że ma odpowiednie kompetencje: - W Sejmie jestem piątą kadencję, pracuję w Komisji Do Spraw Unii Europejskiej. Byłem tam wiceprzewodniczącym, szefowałem sejmowej podkomisji ds. wykorzystania środków unijnych. Czyli finanse - usłyszeliśmy.

Zdjęcie Lech Kołakowski / fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER / East News