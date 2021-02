Służby i śledczy badają, jak doszło do tego, że funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej postrzelił się w Sejmie. Jak ustaliła Interia, do wypadku doszło, gdy strażnik rozładowywał broń po służbie. – Na coś takiego nie ma miejsca wśród profesjonalistów – komentuje gen. Roman Polko, były szef GROM.

Zdjęcie Budynek Sejmu /Mateusz Włodarczyk /Agencja FORUM

Do incydentu doszło w niedzielę, około południa. Z naszych informacji wynika, że strażnik służył wewnątrz kompleksu sejmowego i poruszał się po budynkach z naładowaną bronią. Funkcjonariusz kończył służbę, gdy rozładowywał broń, ta wypaliła.

Reklama

- Wśród młodych żołnierzy dosyć często się zdarza, że mają takie problemy (z postrzałem przy rozładowywaniu broni - red.), dlatego szkolenia trzeba prowadzić pod czujnym okiem dobrych instruktorów - mówi Interii Polko. - Rozumiem poborowego, kogoś młodego, ale nie kogoś, kto zajmuje się ochroną parlamentarzystów. Z tego, co widać, stwarza większe zagrożenie dla siebie i otoczenia niż ludzi którym ma zapewnić bezpieczeństwo - dodaje.

Nieco bardziej wyrozumiały jest gen. Andrzej Pawlikowski, były szef BOR: - Z niekontrolowanymi strzałami było wiele wypadków w różnych służbach. Czasami ludzi gubi rutyna i brak ostrożności. Sam widziałem, kiedy instruktor na strzelnicy pokazywał zasady korzystania z ostrej broni palnej. W pewnym momencie padł strzał - opowiada. - Dobrze, że w podłogę, a nie uczestnika kursu. Według mnie strażnik zadziałał rutynowo, nie sprawdził czy nabój znajduje się w komorze - uważa.

Naładowana broń w Sejmie?

Chociaż dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewniał wczoraj, że "w żadnej mierze nie było zagrożone bezpieczeństwo osób postronnych", nasi rozmówcy z Wiejskiej są innego zdania.

- Jeśli ten funkcjonariusz postrzelił się przy rozładowywaniu, może równie dobrze postrzelić każdego. W mojej ocenie wniosek jest jeden: nie potrafi się posługiwać bronią - mówi nam jeden z doświadczonych parlamentarzystów. - To była niedziela, żadna sytuacja nadzwyczajna. Na szczęście nie było ani gości, ani posłów - dodaje.

Świat USA: Niezwykły widok. Gwardia Narodowa odpoczywa na posadzce Kapitolu





Eksperci, z którymi rozmawiamy podkreślają, że poruszanie się po Sejmie z naładowaną bronią jest niedopuszczalne. - To co najmniej dziwne, że Straż Marszałkowska chodzi po Sejmie z naładowaną bronią. Z tego, co wiemy, nie było stanu nadzwyczajnego, zagrożenia. A to niezbędne, żeby uzasadnić wprowadzenie naboju do komory nabojowej - powiedział Interii Polko.

Andrzej Pawlikowski: - Przepisy zabraniają mieć wprowadzony nabój do komory nabojowej. Mają naboje w magazynku, ale broń nie może być przeładowana. Jeśli chodził z przeładowaną bronią na terenie Sejmu to kwalifikuje się do czynności wyjaśniających - uważa.

Służby działają

Informację o incydencie jeszcze wczoraj potwierdził szef CIS: - W odpowiedzi na liczne pytania przedstawicieli mediów, potwierdzamy, że w niedzielę 31 stycznia, podczas rutynowych czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, doszło do postrzału - przekazał Andrzej Grzegrzółka.

Strażnik trafił do szpitala, ale nie wiadomo, w jakim jest obecnie stanie. Sprawę wyjaśniają już policja, prokuratura oraz kierownictwo Straży Marszałkowskiej. Niewykluczone, że zajmie się nią także Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Trwają postępowania. Kiedy postępowanie się oficjalnie zakończy, będziemy podejmować decyzję. W tej chwili jest za wcześnie, żeby komisja miała się tym zajmować - przekazał Interii Kazimierz Smoliński z PiS, szef gremium. - Jeżeli po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy będą wątpliwości, nie widzę przeszkód, by komisja się tym zajęła - dodał.

- Na pewno ktoś popełnił błąd. Spodziewam się, że konsekwencje ze względu na złamanie procedur zostaną wyciągnięte - uważa jeden z naszych rozmówców z Sejmu.

Wysłaliśmy pytania do CIS. Prosiliśmy m.in. o komentarz dotyczący postrzału podczas rozładowywania broni. Do czasu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.



Jakub Szczepański