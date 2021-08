Przypomnijmy, że po dymisji Jarosława Gowina 10 sierpnia jego obóz podzielił się na dwie mniejsze frakcje. Jedni zostali przy byłym wicepremierze, inni zawiązali nową grupę, przy wiceministrze Marcinie Ociepie. To on jest też przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa i rozwoju "Polityka Od Nowa".

W skład tej grupy jak na razie formalnie wchodzi pięć osób: Marcin Ociepa, Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Anna Dąbrowska-Banaszek oraz Wojciech Murdzek. Wsparciem merytorycznym ma służyć prezydent Chełma Jakub Banaszek.

To jednak nie koniec, bo jak dowiaduje się Interia, w najbliższym czasie zespół zostanie wzmocniony. Według naszej wiedzy dołączy do niego senator, najprawdopodobniej jeden z dwóch, którzy w Senacie do tej pory reprezentowali Porozumienie - Tadeusz Kopeć lub Józef Zając.

Reklama

- Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji, ale jakąś trzeba będzie podjąć - powiedział nam senator Tadeusz Kopeć. Józef Zając nie odbierał natomiast telefonu.

Jeśli jeden z tych senatorów dołączy do nowego zespołu, grupa skupiona wokół Ociepy będzie liczyć już siedmiu aktywnych polityków. Plany są jednak większe, bo jak powiedział Interii wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, "rozłamowcy" planują założyć stowarzyszenie.

- Już utworzyliśmy swój zespół parlamentarny, a w najbliższym czasie planujemy rozmawiać z innymi środowiskami. Możliwe, że będziemy tworzyć stowarzyszenie, które będzie reprezentowało wartości, którymi do tej pory kierowała się ta grupa, która w tym tygodniu odeszła z Porozumienia. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli przekazać ważne informacje dotyczące działalności naszego zespołu - mówił nam Gut-Mostowy.

Co ciekawe, grupa parlamentarzystów, których Jarosław Gowin wprowadził do Sejmu lub Senatu, rozbiła się na trzy niemal identyczne liczbowo twory. Obok zespołu Ociepy i rdzennego Porozumienia Gowina, są jeszcze Republikanie skupieni wokół Adama Bielana. To do nich ostatnio dołączył inny polityk Porozumienia - Mieczysław Baszko.

Nawet najmniejsze personalne przetasowania na polskiej scenie polityczne są w tym momencie niezwykle istotne. Po wyrzuceniu Gowina z rządu Prawo i Sprawiedliwość ma problem z sejmową większością. W ostatnim czasie partię rządzącą wspierali trzej politycy Kukiz’15. Podobnie jest z nowym tworem tzw. "zawodowych wiceministrów", jak w kuluarach sejmowych mówi się o grupie Ociepy.

Jakub Szczepański, Łukasz Szpyrka