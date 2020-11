Jak dowiedziała się Interia, Rafał Trzaskowski porozumiał się z Nowoczesną w kwestii obsady stanowiska po odwołanym Pawle Rabieju. Prezydent Warszawy wskaże swojego zastępcę, zaś koalicjant otrzyma stanowiska dyrektora koordynatora w stołecznym ratuszu. Nowoczesna wybrała "kobietę związaną z warszawskim samorządem".

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- Porozumieliśmy się w ramach naszych uzgodnień koalicyjnych. Prawdopodobnie jutro pan prezydent przedstawi osobę, którą wskaże na wiceprezydenta Warszawy - powiedział Interii Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy i szef stołecznych struktur Nowoczesnej. Kiedy próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś więcej, nabrał wody w usta.

Reklama

Nieoficjalnie od dłuższego czasu mówi się, że wiceprezydentem zostanie Aldona Machnowska-Góra. Dotąd pełniła funkcję dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. Źródła ze stołecznego ratusza wskazują na nią, bo jest uznawana za bliską współpracownicę Rafała Trzaskowskiego.

"Więcej niż dyrektor, a mniej niż wiceprezydent"

Czy oznacza to, że osoba wskazana przez Nowoczesną będzie się zajmować kulturą i komunikacją społeczną? Z informacji Interii wynika, że nie. - Kompetencje będą wynikały z podziału, który przedstawi Rafał Trzaskowski. Prawdopodobnie będziemy obserwować przeszeregowanie, wszystko zależy od osoby wskazanej na stanowisko wiceprezydenta Warszawy - tłumaczy nasz informator z ratusza.

Obecnie w miejskim magistracie pracuje dwóch dyrektorów koordynatorów. Jeden to Aldona Machnowska-Góra typowana na wiceprezydenta. Drugim jest Justyna Glusman, która zajmuje się zrównoważonym rozwojem i zielenią. Kim jest dyrektor koordynator?

"To osoba, której Prezydent m.st. Warszawy powierzył na podstawie zarządzenia koordynację wykonywania zadań związanych z zakresem działania wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy" - czytamy w stołecznym Biuletynie Informacji Publicznej.

Co to oznacza w praktyce? - Koordynator to coś więcej niż dyrektor, a mniej niż wiceprezydent. Warto pamiętać, że ustawa pozwala tylko na czterech wiceprezydentów. Pierwszy na koordynatorów stawiał Kazimierz Marcinkiewicz - mówi Interii jeden z doświadczonych urzędników warszawskiego ratusza.

Obecnie Warszawa ma trzech wiceprezydentów. To Renata Kaznowska, Michał Olszewski oraz Robert Soszyński.

Jakub Szczepański