Problemy kardiologiczne Zbigniewa Raua. Szef MSZ chce wrócić do pracy

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych formalnie działa już rok, a jego szefem jest wicepremier oraz szef PiS, Jarosław Kaczyński. Zgodnie z zarządzeniem premiera, członkami komitetu są szefowie MON, MSWiA, resortu sprawiedliwości, minister koordynujący działania służb specjalnych oraz szef MSZ.

Ostatnio o gremium zrobiło się głośno na początku października, kiedy politycy dyskutowali o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w Białymstoku. Jak się okazuje, nie było to najszczęśliwsze spotkanie dla Raua. Wówczas omal nie doszło do tragedii. Właśnie 7 października minister spraw zagranicznych poczuł się źle. Niezbędna okazała się hospitalizacja. Diagnoza? Problemy kardiologiczne.

Lawina spekulacji

Resort poinformował opinię publiczną o problemach zdrowotnych ministra dopiero kilka dni później, 12 października. Łukasz Jasina, rzecznik prasowy MSZ przekazał w specjalnym komunikacie, że jego szef musi "ograniczyć swoją aktywność". Jak dodał, zwolnienie lekarskie polityka potrwa do 7 listopada. - Wszelkie deklaracje o przedłużeniu tego zwolnienia lub powrocie pana ministra będziemy ogłaszali właśnie wtedy - przekazał Interii Jasina.

Nieobecność ministra spraw zagranicznych wywołała spory ferment. Według naszych rozmówców z resortu, przeciwnicy Raua z PiS nie mogli przepuścić okazji, żeby osłabić pozycję polityka. Onet napisał nawet, że kierownictwo PiS szuka już następcy dla szefa MSZ. Powody? Według portalu to "rosnąca izolacja w PiS", a w konsekwencji problemy zdrowotne. Jak usłyszała jednak Interia, polityk najprawdopodobniej wróci do pracy już w przyszłym tygodniu.

- Minister dochodzi do siebie i ma zamiar wrócić do obowiązków. W rozmowach z szefem rządu deklaruje gotowość do powrotu do pracy - przekazał nam jeden z bliskich współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak nieoficjalnie usłyszała Interia, jeśli problemy zdrowotne Zbigniewa Raua nie będą się pogłębiać, wróci do swoich obowiązków. Dlatego, póki co, kierownictwo PiS nie planuje zmian w fotelu szefa MSZ.

Jakub Szczepański