Borys Budka 60 zł, Cezary Tomczyk 150 zł, a Rafał Trzaskowski 200 zł - władze Platformy Obywatelskiej opłacają składki członkowskie, choć jeszcze w 2019 roku liderów Platformy Obywatelskiej brakowało w wykazie wpłat złożonym w Państwowej Komisji Wyborczej. Z tytułu składek członkowskich PO zainkasowała w 2020 roku ponad 850 tys. zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok złożonym w Państwowej Komisji Wyborczej, w ramach składek członkowskich na konto partii wpłynęło 722 325,30 zł przy 12 926 wpłatach (ta liczba nie jest tożsama z liczbą wpłacających; bywa, że jeden członek uiszcza przelewy kilka razy - red.).

Do tego trzeba doliczyć kwotę, która jest wpłacana bezpośrednio na ręce skarbników partii, czyli nie tylko na konto. W 2019 roku Platforma Obywatelska tą drogą uzyskała nieco ponad 66 tys. zł. W kolejnym roku aż 136 tys. zł. Łącznie więc z tytułu składek członkowskich PO otrzymała za 2020 rok ponad 850 tys. zł.



Nowe władze wyraźnie zmobilizowały swoich członków do wpłat. Łączna kwota, która wpłynęła na konta PO z tytułu składek jest dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej (wówczas było to 373 489 zł na konto i 66 tys. bezpośrednio w kasie partii - red.). W rubryce wpłat widnieje też więcej przelewów, bo rok temu było ich 9 106. Co więc się stało?

- Zwiększony wpływ ze składek członkowskich był po części powiązany z procedurą wyborów nowego przewodniczącego z początku 2020 roku. Czynne prawo wyborcze mają bowiem wyłącznie ci, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie - wyjaśnił nam Łukasz Pawełek, skarbnik PO.



Władze Platformy uznały być może, że przykład ma iść z góry, bo same zaczęły wpłacać składki członkowskie. W zestawieniu za 2019 rok brakowało wpłat od znaczących polityków PO, takich jak m.in. Borys Budka, Rafał Trzaskowski, Ewa Kopacz, Cezary Tomczyk czy Marcin Kierwiński.

Składka w wysokości... 51 groszy

Teraz na liście przekazanej PKW jest np. Budka, który wpłacił 60 zł. Przewodniczący klubu KO Cezary Tomczyk zasilił kasę Platformy wpłatą w wysokości 150 zł, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dorzucił 200 zł. Wspomniana była premier Kopacz wpłaciła 150 zł z tytułu składek członkowskich, a sekretarz generalny PO Kierwiński przelał na konto partii 10 zł mniej. Na liście są też inni politycy PO - np. Robert Kropiwnicki wpłacił 150 zł, Rafał Grupiński 75 zł, a Tomasz Siemoniak 105 zł.

Najwyższą składkę członkowską, 770 zł, złożył Jacek Żołubak z Bielska-Białej. Na drugim biegunie znajduje się natomiast wpłata w wysokości... 0,51 zł.

Co ciekawe, z zestawienia wypadł Grzegorz Schetyna, który w 2019 roku, kiedy jeszcze przewodniczył PO, wpłacił 120 zł. Nie ma go natomiast na liście opłacających składki członkowskie w 2020 roku, która została złożona w PKW. Do nieobecnych trzeba też zaliczyć m.in. Roberta Tyszkiewicza, Bartosza Arłukowicza czy Joannę Muchę, która na początku 2021 roku przeszła z PO do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Problem w tym, że Platforma nie ewidencjonuje wpłat, które są przekazywane "do ręki" skarbnikom. Może więc być tak, że w tym roku np. Schetyna właśnie w ten sposób uiścił składkę członkowską, a rok wcześniej tak samo mogli zrobić Budka czy Trzaskowski.



- W sposób ścisły trzymamy się wzoru sprawozdania finansowego. Krótko mówiąc - nie ma takiego obowiązku (prowadzenia ewidencji wpłat bezpośrednich - red.) - przekazał nam Pawełek.



Warto zaznaczyć, że brak danego polityka w zestawieniu nie jest jednoznaczny z tym, że nie wpłaca on żadnych pieniędzy na partię. Dużą kwotę stanowią też darowizny na konto partii politycznej. W tym zestawieniu PO zanotowała spadek, bo w 2019 roku suma darowizn wyniosła nieco ponad 570 tys. zł, a w 2020 roku 392 tys. zł.

W zestawieniu pojawiają się kwoty wpłacane zarówno przez znanych polityków, jak i działaczy lokalnych. Niekoniecznie ci z pierwszych stron gazet są jednocześnie najhojniejsi. Na czele listy jest europoseł Jarosław Duda, który wpłacił darowiznę w wysokości 12 tys. zł. Wśród wpłacających są też m.in. Tomasz Grodzki (2,4 tys. zł), Radosław Sikorski (3,5 tys. zł), Agnieszka Pomaska (8 tys. zł) czy Bogdan Borusewicz (1,8 tys. zł).

