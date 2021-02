Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, głównym inspektorem pracy zostanie Katarzyna Łażewska. Komisja Kontroli Państwowej będzie dyskutować nad tą kandydaturą w przyszłym tygodniu. Odpowiedni wniosek musi również zaopiniować Rada Ochrony Pracy. Marszałek Sejmu przesłała już dokumenty.

Wakat na stanowisku szefa PIP zwolnił się po nagłej śmierci Andrzeja Kwalińskiego, który rządził inspekcją ledwie trzy miesiące. Informowaliśmy, że dotąd rozpatrywano trzy kandydatury: okręgowego inspektora pracy w Krakowie Józefa Bajdla, p. o. głównego inspektora pracy Jarosława Leśniewskiego oraz Katarzynę Łażewską.

Bezpośrednim przełożonym głównego inspektora pracy jest marszałek Sejmu RP. Tak więc, to Elżbieta Witek podejmie formalną decyzję o tym, kto zastąpi zmarłego szefa PIP.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, decyzja już zapadła. Katarzyna Łażewska nie chciała potwierdzić naszych doniesień. - Jestem kandydatem. O tym, czy zostanę szefem Państwowej Inspekcji Pracy, zdecyduje marszałek Elżbieta Witek. Stanowisko muszą też zająć komisje opiniujące. Nie mogę udzielać więcej informacji - przekazała nam.

Współpraca z szefem Solidarności

Kim jest Katarzyna Łażewska? To postać związana z gdańską inspekcją pracy oraz Solidarnością. Jest prawnikiem, który w PIP przebywa obecnie na bezpłatnym urlopie. W przeszłości miała ambicje, żeby zostać okręgowym inspektorem pracy w Trójmieście, ale rekomendację uzyskał kto inny.

- Obecnie Łażewska jest dyrektorem w Radzie Dialogu Społecznego. Była brana pod uwagę, kiedy odchodził Wiesław Łyszczek - jeszcze kilka tygodni temu podkreślali nasi informatorzy. Jak się dowiedzieliśmy, Łażewska blisko współpracuje z szefem Solidarności Piotrem Dudą. Znają się także prywatnie.



- Piotr Duda i Katarzyna Łażewska byli u Elżbiety Witek. Pani marszałek nie była do końca przekonana, ale najwyraźniej zmieniła zdanie - usłyszeliśmy w PIP. - Łażewska jest prawnikiem, nie była źle postrzegana. Słychać o niej pozytywne opinie - dodaje jeden z naszych informatorów.

O komentarz poprosiliśmy polityków, którzy zajmują się problematyką Państwowej Inspekcji Pracy. - Suwerennym, świętym prawem pani marszałek Sejmu jest wskazywać kandydata. Tak się stało. Prośba o zaopiniowanie została skierowana i to jedyne, co mam do powiedzenia - powiedział Interii Janusz Śniadek, szef Rady Ochrony Pracy oraz poseł PiS.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka, PO: - Mamy kandydata. Zastanawia mnie, dlaczego ta pani rozstała się w przeszłości z inspekcją. To nie jest tak, że jeśli ktoś utożsamia się z firmą, nagle rzuca zabawki, a potem chce zostać wybrany - argumentuje posłanka.

Sejmowa Komisja Kontroli Państwowej pochyli się nad kandydaturą Katarzyny Łażewskiej we wtorek, 9 lutego. Tego samego dnia ma się zebrać Rada Ochrony Pracy.

