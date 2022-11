W czwartek opisaliśmy zbrodnię z Kazimierzowa i wyrok gdańskiego sądu, który oburzył rodzinę zamordowanej Anny K. Do tragedii doszło 5 września 2018 r. To wtedy morderca pokłócił się z własną matką. Powodem były pieniądze i wspólne leczenie odwykowe. Ani śledczy, ani sąd nie mieli wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego. Zbrodnia była zaś bardzo brutalna.



Polska Brutalnie zabił swoją matkę. Sąd umorzył sprawę. "Niepokojąca wykładnia"

"W pewnym momencie wziął do ręki pogrzebacz i uderzył ją (Annę K. - red.) w głowę. Następnie przemieścili się do garażu, gdzie Jacek K. uderzał matkę pięściami po głowie, kopał w plecy, po czym skrępował jej zbrojoną taśmą klejącą ręce w nadgarstkach i dłonie oraz nogi w kostkach, a także owinął głowę, zakrywając usta i częściowo otwory nosowe. Następnie podjechał pod drzwi garażu samochodem osobowym Toyota Avensis, włożył żyjącą jeszcze Annę K. do bagażnika i odjechał" - ustalił sąd.

Tak jak informowaliśmy, sprawca przez kilka godzin jeździł po okolicy, a jego matka konała w aucie. Postanowił pożyczyć pieniądze od koleżanki. Kiedy odmówiła, pokazał jej zawartość swojego samochodu. Kiedy kobieta zapytała, czy w środku leży matka K., morderca zaczął się śmiać i wsiadł do toyoty. Niedługo później o sprawie zawiadomiono policję, a mężczyzna został zatrzymany. Po przebadaniu Jacka K. okazało się, że wydmuchał 0,45 mg/dm alkoholu, a we krwi ujawniono amfetaminę, której stężenie było niższe niż próg dla stanu "po użyciu". Zabójca nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Rodzina oburzona

Krewni zamordowanej i zabójcy, w rozmowie z Interią, określili czerwcowy wyrok sądu jako "skandal". - W tej sprawie chodzi o sprawiedliwość, chociaż nic, co się wydarzy, nie zwróci nikomu życia. Teraz ja się boję o własne życie, nie wiem, co może mu przyjść do głowy - powiedział nam jeden z członków rodziny K.

Swojego zaskoczenia nie ukrywał też pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. - Co szczególnie istotne, powołani w sprawie biegli sądowi jednoznacznie wskazali, że oskarżony był świadomy swojego postępowania, albowiem wiedział, jaki wpływ na jego postępowanie ma zażycie narkotyków - mimo to Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował się dokonać takiej wykładni przepisów prawa karnego, która nakazuje uznać oskarżonego za osobę niepoczytalną - usłyszeliśmy od mec. Adama Gautiera.

Zgodnie z wyrokiem sądu z 1 czerwca, za zabójstwo sąd orzekł wobec Jacka K. środek zabezpieczający w postaci pobytu w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Ze względu na prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zabójca otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów.





Prokuratura: Szereg błędów sądu

Sprawą Jacka K. zajmują się śledczy z Prokuratury Rejonowej w Malborku. Nieprawomocny wyrok sądu okręgowego w Gdańsku zaskarżyli w całości. Ich zdaniem oskarżony powinien odpowiadać jak osoba świadoma swoich czynów, a sąd dopuścił się szeregu błędów: chodzi o "nieuwzględnienie wszystkich ujawnionych w toku postępowania sądowego okoliczności, których następstwem było (...) przyjęcie, że oskarżony dopuszczając się zarzuconych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność".

- W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności opinia sądowo - psychiatryczna - psychologiczna, wskazuje, że wyłączenie poczytalności, które oskarżony przewidywał i mógł przewidzieć, spowodowane było wprowadzeniem się w stan odurzenia oraz w stan nietrzeźwości - powiedziała Interii prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Podobnego zdania jest pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego: - Wykładnia prawa dokonana przez Sąd Okręgowy w Gdańsku jest niepokojąca - prowadzi ona bowiem do wniosku, że osoby uzależnione od narkotyków mogą bezkarnie popełniać przestępstwa, nawet te najbardziej makabryczne - mówił Interii mec. Gautier.

Prokurator wniósł w apelacji o uchylenie wyroku w całości i przekazanie do ponownego rozpoznania. Z naszych informacji wynika, że nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy w sądzie apelacyjnym.

Jakub Szczepański