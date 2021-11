Kiedy posłowie zebrali się ostatnio w gmachu przy Wiejskiej, dyskutowali o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Zaproponujemy uchwałę na najbliższe posiedzenie Sejmu, bo ważne jest, by Sejm RP się wypowiedział w tej kwestii. Dziś, myślę, że nie jest czas ku temu z różnych względów - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szefowi rządu wtórowała później marszałek Sejmu: - Chcielibyśmy, by Prezydium Sejmu na następne posiedzenie przygotowało projekt uchwały odnoszącej się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - przekazała Elżbieta Witek z PiS.

Reklama

Jak ustaliła Interia, jeszcze we wtorek Ryszard Terlecki zaproponował projekt uchwały, o którym mówił premier. Przedstawiono go podczas Konwentu Seniorów, w którego skład wchodzą marszałek, wicemarszałkowie oraz szefowie klubów parlamentarnych. Dokument został wydrukowany, ale ktoś naniósł na niego odręczne poprawki. Obecnie nikt nie chce ujawnić, kto.

Zdjęcie Projekt sejmowej uchwały ws. sytuacji na granicy / INTERIA.PL

Co wykreślono? W pierwotnej wersji widniało zdanie: "W tej chwili próby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z Polskim Rządem, ze wszystkimi instytucjami i osobami zaangażowanymi w obronę Polski i Polaków". Odręcznie sformułowanie "polski rząd" zastąpiono słowami "polityką polskiego rządu w tej sprawie".

Z naszych informacji wynika, że zdecydowany sprzeciw od początku wyraził klub Nowej Lewicy. Jak usłyszeliśmy, ze wstępnych rozmów wynikało, że poparcia dla projektu nie wykluczały PSL i PO. Ostatecznie jednak kolegium klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zdecydowało się odrzucić uchwałę.

- Uważaliśmy, że nie była dobrze skonsultowana. To nie był do końca dobry moment. Nie odrzuciliśmy pomysłu, on podlega dalszym pracom - tłumaczy Waldy Dzikowski, wiceszef klubu KO. - Chcemy, żeby uchwała była napisana w interesie wszystkich Polaków - dodał. Jan Grabiec, rzecznik PO: - Rozważaliśmy różne opcje, ale ta uchwała została napisana nawet nie do końca po polsku. Konkluzja była taka, żeby popracować nad tym dokumentem w normalnym trybie - przekazał.

Kolejny projekt ma być procedowany podczas następnego posiedzenia Sejmu.

Jakub Szczepański