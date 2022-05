Europoseł PiS: Tusk pilnuje, by nie dać Polsce unijnych pieniędzy

Unijni urzędnicy deklarują, że nie ma perspektyw na nowy fundusz dla uchodźców z Ukrainy. Jednak europoseł Bogdan Rzońca z PiS wierzy w jego powstanie. - Sytuacja jest podobna jak w przypadku COVID-19: unijne młyny mielą powoli. Uważam jednak, że środki mogą pojawić się do końca tego roku - powiedział nam polityk. Jak twierdzi, Polska nie dostaje pieniędzy z Brukseli przez Donalda Tuska. - To czyste kłamstwo. Sądzę, że Bogdan Rzońca otrzymał przekaz dnia i trzeba to uzasadnić - odpowiada Jan Olbrycht z PO.

Zdjęcie Bogdan Rzońca / MAREK KUWAK/REPORTER / Reporter