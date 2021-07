Podczas weekendowego spotkania w Otyniu (woj. lubuskie) pojawili się przeciwnicy PiS. - Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, a może ktoś nie bierze 500 plus, albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów? No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że dają, to się bierze - powiedziała.

Jak mówiła, "warto by się unieść honorem i od tego wrednego rządu PiS-u tego nie brać". - A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. Proszę państwa, to jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu bym nic nie wzięła - wypaliła Witek.

Interia zwróciła się do polityków opozycji ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy są beneficjentami świadczenia 500 plus wprowadzonego przez partię rządzącą. I chociaż na co dzień wiele ich różni, tym razem są wyjątkowo zgodni: wypowiedź marszałek Sejmu pokazuje, że PiS nie odróżnia prywatnych pieniędzy od tych publicznych.

"Nie robią łaski"

- To, co powiedziała pani Elżbieta Witek, pokazuje, jak PiS traktuje finanse publiczne. Z jakiegoś powodu uważają, że to są ich pieniądze, a oni są jak dobry wujek, który rozdaje je na prawo i lewo - w rozmowie z Interią ocenia Jarosław Wałęsa z PO, tata dwójki dzieci.

Jak powiedział nam syn byłego prezydenta, PiS zapomina, że 500 plus jest finansowane z podatków Polaków. - Kiedy je (pieniądze - red.) dają, nie robią nikomu ani łaski, ani przysługi. Skoro tak wysoko postawiony funkcjonariusz PiS nie rozumie tak prostej sprawy, oznacza to jedno: ta ekipa, od lat, stara się kupować głosy wyborców ich własnymi pieniędzmi - dodał.

Zdaniem Mirosława Suchonia z Polski 2050 wypowiedź Elżbiety Witek "nie licuje z powagą marszałka". Jak podnosi poseł, każdy Polak płaci podatki. - Pani marszałek przypisuje sobie władztwo nad tymi pieniędzmi. Chyba myśli, że PiS drukuje je w drukarce przy ul. Nowogrodzkiej - przekazał polityk związany z Szymonem Hołownią.

O krok dalej idzie Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej. Polityk PSL uważa, że Elżbieta Witek powinna "dać sobie spokój z wystąpieniami publicznymi", jeśli ma problemy ze stresem. - Pani marszałek się skompromitowała, ponieważ pokazała myślenie typowo transakcyjne: jesteś z nami, dostajesz. Nie to nie - tłumaczy ludowiec.

Jak mówi Klimczak, polski rząd często nie zgadza się z Unią Europejską. A skoro tak, nawiązując do słów Elżbiety Witek, europosłowie formacji rządzącej także mogliby unieść się honorem. - Eurodeputowani PiS powinni honorowo zrezygnować ze swoich diet i uposażeń - powiedział nam Klimczak.

Co ciekawe, marszałek Elżbiecie Witek udało się dokonać chyba niemożliwego: pogodziła nawet polityków o tak różnych poglądach jak działacze Konfederacji i partii Razem.

- Jestem za tym, żeby nie pobierać 500 plus. O ile PiS również uniesie się honorem i przestanie ode mnie pobierać podatek dochodowy oraz ZUS - usłyszeliśmy od Artura Dziambora z Konfederacji, który wypowiedź Witek nazywa "głupim, infantylnym oraz emocjonalnym strzałem".

- Jeżeli obozowi rządowemu publiczne pieniądze zaczynają się mylić z tymi prywatnymi, mamy bardzo poważny problem. Problem trwa już od jakiegoś czasu widać w spółkach skarbu państwa, które PiS traktuje jak swój własny folwark. Najwyraźniej to kontynuacja tego trendu - usłyszeliśmy od Marceliny Zawiszy.

Jakub Szczepański