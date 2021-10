Darmowa taksówka i rabaty w sklepie dla Sławomira Nitrasa. Małgorzata Gosiewska: "Żenada"

"Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować panu Arkowi, który przywiózł mnie właśnie z lotniska i odmówił przyjęcia pieniędzy mówiąc, że to wyraz wsparcia w mojej pracy" - przekazał w mediach społecznościowych Sławomir Nitras z PO, opisując swój ostatni kurs taksówką. Jak się okazuje, darmowy kurs to nie wszystko. Jak ujawnił Interii, do niedawna mógł też liczyć na rabaty w sklepach osiedlowych. - Poseł ma najwidoczniej wybujałą wyobraźnię - komentuje Robert Gontarz z PiS.

Zdjęcie Poseł Sławomir Nitras / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News