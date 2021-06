Burmistrz Ciężkowic odpowiada szefowi PSL. "Mam wielki żal, że napisał coś takiego"

PSL ma ostatnio sporo powodów do zadowolenia. Klub parlamentarny Koalicja Polska zasilili ostatnio Ireneusz Raś oraz Kazimierz Michał Ujazdowski. Ludowcy odnotowali też zwycięstwa w terenie: płocki radny Krzysztof Wielec wygrał w Drobinie, zaś były poseł Eugeniusz Kłopotek został wójtem gminy Warlubie. W obydwu przypadkach przepadli kandydaci PiS. Prezes PSL dopisał do listy sukcesów również wygraną w małopolskich Ciężkowicach.

"Świetne wieści z Małopolski! Stanisław Kuropatwa, radny PSL powiatu tarnowskiego zwycięża w wyborach na burmistrza Ciężkowic z kandydatem PiS! Gratulacje!" - przekazał w mediach społecznościowych szef ludowców. Sęk w tym, że zwycięzca... nie jest zadowolony z wpisu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Niestety, mam wielki żal, że Władysław Kosiniak-Kamysz napisał coś takiego. Oni (PSL - red.) nie wygrali, nie przyłożyli się do tego zwycięstwa. Nikogo od nich nie było, nie miałem wielkiej pomocy - powiedział Interii Kuropatwa. - To była tylko i wyłącznie moja własna praca. Być może Kosiniak-Kamysz nie wie, że nie należę do partii - podkreśla świeżo upieczony burmistrz Ciężkowic.

Nie pomógł nawet premier Morawiecki

O tym, jak ważne było zwycięstwo w mieście liczącym 2,5 tys. mieszkańców świadczy zainteresowanie najważniejszych ludzi w PiS. W drugiej połowie maja do Ciężkowic zawitał premier Mateusz Morawiecki. I poparł Michała Koralika, przewodniczącego Rady Miejskiej, który od dawna jest związany z PiS.

- Jestem przekonany, że pan przewodniczący jest bardzo dobrym kandydatem na burmistrza. Rozmawialiśmy o strategii rozwoju, wiem jakie piękne perspektywy także z rozwojem turystyki, z rozwojem gospodarczym całej waszej gminy są możliwe wraz z dobrym gospodarzem, którego mam nadzieje niedługo państwo wybierzecie - przekonywał premier.

Dlaczego więc w drugiej turze wyborów zwycięstwo zgarnął Kuropatwa? Odpowiada Koralik: - Argumenty rozwoju, uzyskania środków finansowych, nie przemawiały w tej kampanii. Przemawiało zachowanie status-quo. Poprzedni burmistrz był mocno popierany przez PSL - mówi Interii lokalny polityk. - Cały czas trwało kamuflowanie, że to niezależne, samodzielny kandydat, który odcina się od interesów partyjnych. To kłamstwo założycielskie tej kadencji - twierdzi samorządowiec.

Kuropatwa: Nigdy nie byłem w partii

Stanisław Kuropatwa nie ukrywa, że należy do klubu radnych PSL. Jak mówi, startował jednak z poparciem partii, ale jako kandydat niezależny. Odpiera też zarzuty Koralika. - Nie akcentowaliśmy szyldu ludowców, ponieważ nigdy nie byłem i nie jestem w partii. Żadnej. Powiedziałem, że jeżeli się zgodzę na kandydowanie to z własnego komitetu wyborczego - usłyszała Interia.

Burmistrz Ciężkowic podkreśla, że już w czasie wyborów do Rady Powiatu Tarnowskiego lokalne kierownictwo PSL miało do niego pretensje. - Były nawet zarzuty, że startuję, nie należę do partii i wygrywam. Powiedziałem im, że to oni przychodzą do mnie, a nie ja do nich. Przez 14 lat było wiele podchodów, żebym się zapisał. Za każdym razem odmawiałem - podkreśla Kuropatwa.

Samorządowiec powiedział nam, że w czasie kampanii wyborczej "nie miał za sobą żadnego polityka", a do mieszkańców docierał wyłącznie za pośrednictwem ulotek oraz lokalnej prasy. - Nie wiem, czym ich przekonałem, że obdarzyli mnie takim poparciem. Od 30 lat tu pracuję, jestem rodowitym mieszkańcem Ciężkowic - z rozbrajającą szczerością przyznaje Kuropatwa.

Wybory w Ciężkowicach zarządzono z powodu śmierci burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza, który zmarł na COVID-19. Mieszkańcy wskazali jego następcę dopiero w drugiej turze. Stanisław Kuropatwa uzyskał 60,43 proc. głosów. Michał Koralik popierany przez PiS przekonał do siebie 39,57 proc. mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborach.

Jakub Szczepański