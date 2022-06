1,5 mln zł na "socjal" dla senatorów. Politycy boją się korzystać

Jak ustaliła Interia, Fundusz Świadczeń Socjalnych przysługujący senatorom i ich rodzinom sięgnął już kwoty 1,5 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat z zakładowej pomocy socjalnej skorzystało 23 czynnych polityków. - Nie ma na co wydawać. Nie organizujemy wycieczek, grilli, kolacji. Mówiłem nawet, że trzeba zlikwidować fundusz, ale nie ma takiej możliwości - rozkłada ręce Janusz Gromek z PO, szef senackiego Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej. Nie ukrywa, że ani on, ani koledzy "nie chcą ryzykować" krytyki w mediach, więc unikają wsparcia z Kancelarii Senatu.

