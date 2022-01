Mowa o apartamentach przy ulicy Pachońskiego, które powstaną w krakowskiej dzielnicy Biały Prądnik.

"Bliskie sąsiedztwo aż trzech parków umili relaks po pracy. To znakomite miejsca do aktywnego wypoczynku: z boiskami sportowymi, przestrzenią do street workoutu czy wybiegiem dla psów. Najmłodszych ucieszyć powinna bliskość placu zabaw, który sąsiaduje z inwestycją" - czytamy na stronie Pachońskiego Sky.

Wilki na wizualizacjach mieszkań. Deweloper wyjaśnia

Patrząc na wizualizacje, zamiast psów widzimy... wilki. Wataha siedzi wraz z grupą ludzi na jednym z przybalkonowych ogródków. Na innej grafice wilki przechadzają się chodnikiem między osobami spacerującymi w okolicy.

Zdjęcie Wizualizacja osiedla jednej z krakowskich inwestycji / pachonskiegosky.pl /

Obrazki wzbudziły poruszenie w sieci. Wiele osób wyrażało zdziwienie dotyczące pomysłu umieszczenia na projektach akurat tych dzikich zwierząt.

"Wilki to bardzo interesujące drapieżniki. Cechuje je świetna intuicja i duża lojalność. Gatunek ten wyróżnia się siłą i wytrwałością. Wilk, działając w pojedynkę, nie jest w stanie osiągnąć tego, co może jako wataha. Funkcjonowanie tego drapieżnika można obrazowo przyrównać do działania HRE Investments. Pracujemy w bardzo mocnym zespole. Potrafimy skutecznie realizować wyznaczone sobie cele, które wymagają od nas maksimum zaangażowania i determinacji. Wiemy, że osiągnięcie sukcesu jest długą drogą, ale nie boimy się nią podążać" - w ten sposób HRE Investments odpowiedziało na pytanie zadane przez Interię.

W oświadczeniu podkreślono, że zwierzęta te "są firmie bardzo bliskie".



Deweloper: Kochamy przyrodę

"W swoich projektach zawsze szukamy równowagi pomiędzy światem ludzkim a światem natury. Kochamy przyrodę i zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa w naszym codziennym życiu. Warto wspomnieć, że od minionego roku HRE Investments jest opiekunem Fundacji Pegasus, która od blisko 20 lat ratuje zwierzęta przed katorżniczą pracą, zaniedbaniem i najgorszym - śmiercią. Nasz team zgadza się z powiedzeniem, że serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta" - zaznaczono.