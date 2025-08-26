Tunezja to wakacyjny hit w 2025 roku. Skąd ta popularność?

Tunezja jest jedną z najpopularniejszych wakacyjnych destynacji. Polskie biura podróży co roku przygotowują setki, a nawet tysiące ofert do tunezyjskich kurortów. Przebierać można w standardach i rodzajach hoteli - do wyboru są kameralne obiekty na łonie natury, a także resorty z mnóstwem atrakcji dla całej rodziny. Dużą popularnością cieszą się również wyjazdy last minute w okolicach sezonu wakacyjnego, a także wyżywienie w formie all inclusive. Pytanie, co decyduje o popularności Tunezji - niskie ceny urlopów, ciekawa kultura i zabytki, a może piękne krajobrazy i doskonała pogoda? W dalszej części tekstu postaramy się przybliżyć powody, dla których Tunezja to jeden z najlepszych wyborów, także na tegoroczne wakacje.

Położenie między morzem a pustynią

Tunezja leży w Afryce Północnej nad Morzem Śródziemnym. W północnej części kraju znajduje się wiele terenów górzystych i gęsto zalesionych, przez co nawet ze złotej plaży w nadmorskim kurorcie można podziwiać zielone zbocza i szczyty wysokich gór. W głębi kraju napotka się raczej suche obszary ze słonymi jeziorami, które zapowiadają największą pustynię świata - Saharę.

Doskonała pogoda podczas sezonu urlopowego

Kurorty wypoczynkowe przeważnie zlokalizowane są w północno-wschodniej części kraju, nad morskim wybrzeżem. Występuje tam klimat śródziemnomorski, który charakteryzuje się słonecznym i upalnym okresem letnim. Właśnie od czerwca do września można liczyć tam na temperatury przekraczające nierzadko 32°C oraz znikome opady deszczu. Niebo przeważnie jest bezchmurne, a woda tak ciepła, że mogą się w niej kąpać nawet najmniejsze dzieci. Warunki sprzyjają beztroskiemu odpoczynkowi na plażach i w zatoczkach.

Rajskie plaże i turkusowe wody

Jeśli już mowa o rajskich plażach, to na wyspie Djerba znaleźć ich można mnóstwo. Biało-złote wybrzeże rozciąga się kilometrami, a największa plaża tego typu - Sidi Mahres, to aż 15 km miękkiego piasku oblewanego przez krystalicznie czyste wody Morza Śródziemnego. W innych częściach kraju, na przykład w Zatoce Hammamet również znaleźć można drobny i niezwykle jasny piasek. Woda jest tu bardzo czysta, dlatego nie powinno być obaw, jeśli chodzi o plażowanie czy kąpiele. Na północnym wybrzeżu linia brzegowa jest nieco inna. W tym rejonie piaszczyste plaże otoczone są przez skaliste klify oraz bujną zieleń z drzewami oliwnymi, cedrowymi i sosnami.

Tunezja jest jedną z najpopularniejszych wakacyjnych destynacji

Sporty wodne i aktywny wypoczynek

Wakacje w Tunezji możemy również zaproponować miłośnikom aktywnego wypoczynku. Niewątpliwie królują sporty wodne, ponieważ tamtejsze wybrzeża słyną z doskonałych warunków na nurkowanie czy kitesurfing. Wiele interesujących spotów nurkowych znaleźć można przy granicy z Algierią - w Tabarce. Najpopularniejszymi miejscami na kitesurfing są natomiast Djerba, Sousse i Hammamet. W Tunezji znaleźć można również wiele światowej klasy pól golfowych - nawet wymagający golfiści znajdą tu coś dla siebie. Popularnymi rozrywką są tu także jazda konna oraz safari jeepem lub quadem.

Kurorty dopasowane do każdych potrzeb

Tunezja oferuje wiele miasteczek oraz kurortów wypoczynkowych z dobrą infrastrukturą turystyczną. Spełnią one oczekiwania nie tylko plażowiczów, lecz także miłośników zwiedzania i aktywnego spędzania czasu. Wybór jest całkiem spory, dlatego przybliżamy jedynie najciekawsze propozycje.

Monastir to portowe miasteczko, które spodoba się miłośnikom aktywnego wypoczynku. Można oczywiście plażować, ale i zwiedzać zabytki z ciekawą architekturą, jak twierdza obronna Ribat Harthema. Stąd warto również wybrać się na wycieczkę po terenach pustynnych Sahary.

Kurort Hammamet to połączenie złotych plaż z tropikalną roślinnością. Miejsce to przypadnie do gustu każdemu, kto szuka pewnego kierunku na "wczasy na ostatnią chwilę".

Sousse natomiast jest dobrym wyborem na rodzinne wakacje. Miasto zapewnia wiele atrakcji, a także miejsca do zwiedzania - stare miasto (medyna), Muzeum Archeologiczne, a także Wielki Meczet. Okoliczne plaże posiadają łagodne zejście do wody oraz miękki piasek w odcieniach złota.

Djerba jest największą wyspą Tunezji, gdzie krajobraz przypomina dalsze Malediwy czy Karaiby. Zastaniemy tam nie tylko rajski klimat, lecz także biały niczym mąka piasek oraz jasnoturkusowe wody. Miejsce wręcz doskonałe na romantyczne wczasy w luksusowym hotelu.

Komfortowe all inclusive

All inclusive to coraz częściej wybierana forma wyżywienia na wakacjach, która pozwala na jedzenie i picie bez limitów oraz bez dodatkowych kosztów. Każdy hotel w swojej ofercie "pełnego wyżywienia" umieszcza inne pozycje - najczęściej oferują posiłki w formie bufetu. W bardziej ekskluzywnych obiektach można również liczyć na całodobowe przekąski czy zagraniczne napoje.

W Tunezji all inclusive jest oferowane przez wiele hoteli, więc nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego obiektu, spełniającego oczekiwania nawet wymagających gości. To opcja dla każdego, kto ceni sobie wygodę i wypoczynek bez zmartwień. Przy takim rodzaju wakacji nie trzeba przejmować się dodatkowymi kosztami związanymi z pożywieniem czy napojami.

Tunezja to wyjątkowy kraj na tle popularnych kierunków wakacyjnych. Przy niskich cenach wycieczek ma wiele do zaoferowania – od hoteli z dobrym standardem i smacznym jedzeniem po ciekawe miejsca historyczne i przyrodnicze. Rodziny z dziećmi również doceniają wakacje w tunezyjskich hotelach ze względu na atrakcje skierowane do osób w każdym wieku. Nie jest więc zaskoczeniem, że Tunezja cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród wczasowiczów.

Starożytne ruiny i górskie oazy

Wczasy w Tunezji nie mogą się obejść bez wizyty w legendarnej Kartaginie, położonej tylko kilkanaście kilometrów od Tunisu - stolicy kraju. Będąc w pobliżu, warto odwiedzić także medynę, czyli starą część miasta, którą od nowego miasta oddziela brama Bab El Bhar. Nad miastem góruje Wielki Meczet, który zbudowano z kamieni pochodzących ze starożytnej Kartaginy.

Sielski klimat poczuć można w Sidi Bou Said - niezwykle malowniczej dzielnicy Tunisu. Zachwycają tu białe domki z niebieskimi oknami i drzwiami. Fani "Gwiezdnych wojen" powinni wybrać się do miasteczka Tatooine, które było planem filmowym tej hollywoodzkiej produkcji. Zapewne wiele osób zastanawiało się, jak wygląda prawdziwa oaza. W Tunezji warto wybrać się do jednej z nich - polecane są Chebika i Tamerza. Podziwiać można na ich terenie zielone palmy rosnące pośród pustynnych wzniesień. Do tego orzeźwienie podczas upałów dają wodospady i błękitne jeziorka.

Długa historia Afryki Północnej

Historia Tunezji kształtowała się od tysięcy lat - działalność człowieka na tych terenach sięga okresu kamienia łupanego. Panowały tam później plemiona berberyjskie, Fenicjanie, którzy założyli słynną Kartaginę, Rzymianie czy germańscy Wandalowie. W drugiej połowie VII wieku Tunezję podbili Arabowie, którzy przynieśli ze sobą islam. Opisana w dużym skrócie historia początków Tunezji pokazuje, że na terenie tego kraju można podziwiać starożytne ruiny, ale i bardzo długą historię kultury arabskiej.

Tunezja to jeden z tańszych kierunków wakacyjnych w ofercie polskich biur podróży

Tunezyjska gościnność

Tunezja to jeden z najbardziej liberalnych krajów islamskich, a prawa kobiet są rozbudowane w porównaniu do innych krajów z tego samego kręgu kulturowego. Tunezyjczycy charakteryzują się pozytywnym nastawieniem do turystów, do tego lubią pomagać i są bardzo życzliwi. Elementem ich kultury jest także targowanie się, więc warto skorzystać z tego przy kupowaniu pamiątek.

Kolorowa i aromatyczna kuchnia

Kuchnia Tunezji łączy w sobie smaki i składniki pochodzące z różnych kultur i regionów. Wpływy pochodzą od Arabów, Rzymian, a nawet Francuzów. Głównie wykorzystywane są lokalne składniki, jak oliwa z oliwek, baranina i jagnięcina oraz przyprawy na czele z kolendrą i kminem rzymskim. Jada się tu również przeróżne kasze, takie jak kuskus. Do dań podaje się często znaną pastę harissę, a do najbardziej znanych potraw z tego rejonu świata można zaliczyć sałatkę mechouia, składającą się z grillowanych warzyw podawanych z jajkiem na twardo, oliwkami i tuńczykiem. Warto tu również spróbować tunezyjskiego tajine, szakszuki czy zupy z ciecierzycy - lablabi.

Niskie ceny

Tunezja to jeden z tańszych kierunków wakacyjnych w ofercie polskich biur podróży. Kierunek ten konkuruje przede wszystkim z Egiptem czy Turcją. Wycieczki last minute do Tunezji w trakcie wysokiego sezonu można znaleźć nawet za mniej niż 1500 zł za osobę, a all inclusive w dobrym hotelu to około 1800 zł. Nie tylko ceny wycieczek są niskie, także koszty wyżywienia i atrakcji na miejscu pozostają przystępne. Bilety wstępu zazwyczaj kosztują kilka lub kilkanaście złotych, a wycieczki fakultatywne na Saharę zaczynają się nawet od około 200 zł za osobę.

Wygodna podróż

Nawet jeśli Tunezja znajduje się na innym kontynencie, to podróż z Polski zajmuje około trzy i pół godziny. Biura podróży oferują wiele połączeń bezpośrednich z polskich lotnisk. Co więcej, organizują również komfortowe i szybkie transfery z lotniska do hotelu. Stosunkowo krótki czas podróży sprawia, że to dobra opcja w szczególności dla rodzin z małymi dziećmi.

Właśnie takie wygodne pakiety znaleźć można na fly.pl, gdzie dostępne są wczasy z przelotem, transferem i noclegiem w hotelu.

Gorące słońce, piękne plaże i starożytne zabytki sprawiają, że Tunezja jest atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym. Dodatkowo niskie ceny i szeroka oferta wczasów z biurami podróży powodują, że co roku Tunezja jest w czołówce najchętniej wybieranych krajów na wakacje.

