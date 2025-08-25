"Dydona i Eneasz". Opera w wersji koncertowej w Zamku Królewskim na Wawelu. 29 i 30 sierpnia 2025

Niepowtarzalne miejsce, wyjątkowa muzyka

W otoczeniu wawelskich krużganków - miejscu naznaczonym historią - zespół odegra uniwersalną tragedię królowej Kartaginy i trojańskiego bohatera. Purcellowska muzyka w duchu baroku - bogata w formie, ekspresyjna i emocjonalna, nie tylko opowiada trzymającą w napięciu historię, ale też stanowi dla słuchaczy źródło niezapomnianego przeżycia. Interpretacja Vincenta Dumestre'a unika oczywistości, skupiając się przede wszystkim na emocjonalnej złożoności relacji Dydony i Eneasza. Nic nie jest jednoznaczne między kochankami, a każdy wybór bohaterów niesie tragiczne konsekwencje.

- Dydona i Eneasz" na Wawelu to projekt, w którym wyjątkowo mocno spotykają się trzy wątki: siła muzyki, znaczenie miejsca i energia współpracy. To wybitne dzieło Henry'ego Purcella - pełne namiętności, dramatyzmu i barokowej ekspresji - nabiera szczególnego wyrazu w murach Królewskiej Rezydencji w Krakowie. Tu każde echo, każdy oddech i każda nuta splatają się z historią, która przez wieki kształtowała to miejsce. Ten projekt to także dowód, że kiedy muzyka i architektura znajdują wspólny język, publiczność doświadcza sztuki w sposób pełniejszy i bardziej intensywny. Jestem przekonany, że tak właśnie zabrzmi "Dydona i Eneasz" w wykonaniu znakomitych artystów - Le Poème Harmonique pod kierownictwem Vincenta Dumestre'a - mówi Grzegorz Paluch, kurator i współproducent opery "Dydona i Eneasz" na Wawelu.

Miłość, zdrada, przeznaczenie - treść opery w trzech aktach

Opera "Dydona i Eneasz" to opowieść zaczerpniętą z Eneidy Wergiliusza. Trojański książę Eneasz, po ucieczce z upadłego miasta, przybywa do Kartaginy, gdzie zakochuje się w królowej Dydonie. Miłość rozkwita, ale nad bohaterami wisi fatum - Eneasz, zgodnie z boskim przeznaczeniem, musi wyruszyć dalej. Udaje się do Rzymu. Zdradzona i porzucona Dydona nie potrafi poradzić sobie z trawiącym ją cierpieniem. W jednej z najbardziej poruszających arii opery, słynnym Lamencie Dydony ("When I am laid in earth"), żegna się ze światem i wybiera śmierć.

- W innym z fragmentów opery wybrzmiewają słowa Belindy - siostry tytułowej Dydony: 'Shake the cloud from off your brow, Fate your wishes does allow; Empire growing, Pleasures flowing, Fortune smiles and so should you.' To zaproszenie, by spojrzeć poza cień losu i dostrzec piękno chwili. Chciałbym, aby publiczność poczuła właśnie ten moment - gdy sztuka staje się źródłem siły i radości, nawet w obliczu tego, co trudne i często nieuniknione - zwraca uwagę Grzegorz Paluch.

Przed nami historia o potędze sztuki i uczuć. Uczuć, które stają się zbyt wielkie, by przetrwać, wyborach, które ranią, miłości, która nie daje ocalenia - ale… zostaje w pamięci.

Henry Purcell - angielski Orfeusz

Twórca opery, Henry Purcell, zyskał miano Orpheus Britannicus - brytyjskiego Orfeusza. Już jako dziecko wykazywał niezwykły talent: pierwszą odę skomponował w wieku zaledwie dziesięciu lat. Jego kariera rozwinęła się błyskawicznie - objął stanowisko organisty w Opactwie Westminsterskim, a jego muzyka towarzyszyła najważniejszym ceremoniom królewskim. Mimo krótkiego życia (zmarł w wieku zaledwie 36 lat), pozostawił po sobie dzieła, które inspirują współczesnych.

Spotkanie kultury brytyjskiej z polskim dziedzictwem

Wawel i opera Purcella spotykają się nieprzypadkowo. Obie opowiadają o tym samym - o potędze

i kruchości. O miłości i zdradzie. O pięknie i historii, które choć przemijają, zostają z nami na zawsze. Dziedziniec wawelskiego zamku nie potrzebuje scenografii - jego architektura niesie w sobie pamięć dawnych dramatów. Kiedy głos Dydony uniesie się w tym miejscu, będzie brzmiał jak echo wszystkich historii, które na Wawelu mogły mieć miejsce w zamierzchłej przeszłości.

- Współpraca Le Poème Harmonique pod kierownictwem Vincenta Dumestre'a z Zamkiem Królewskim na Wawelu jest czymś więcej niż partnerstwem - to wspólne dopisywanie nowej warstwy opowieści tego miejsca, dodanej do jego wielowiekowej historii - podkreśla kurator wydarzenia Grzegorz Paluch.

W cieniu arkad, w blasku zachodzącego słońca, Lament Dydony rozbrzmi nie tylko jak pożegnanie - ale jak głos historii. Dwa wieczory. Dwa spotkania z przejmującym dramatem, który w tej przestrzeni już nigdy się nie powtórzy. To trzeba nie tylko usłyszeć. To trzeba przeżyć.

Opracowanie noty: Urszula Wolak-Dudek

Wykonawcy

Le Poème Harmonique - chór i orkiestra

Vincent Dumestre - dyrygent

Adèle Charvet, Dydona, królowa Kartaginy

Ana Quintanss, Belinda, jej siostra

Jean-Christophe Lanièce, Eneasz, książę trojański

Igor Bouin, Magik, żeglarz

Caroline Meng, pierwsza czarownica

Anouk Defontenay, druga czarownica

Fernando Escalona Melendez, duch

Marie Théoleyre, druga dama

Orkiestra

Pierwsze skrzypce

Louise Ayrton (solo)

Camille Aubret

Rozarta Luka

Boris Winter

Drugie skrzypce

Sandrine Dupe

Clara Lemaïtre

Altówki

Delphine Millour

Basy

Lucas Peres

Kontrabas

Simon Guidicelli

Flety

Renata Duarte

Anaïs Ramage

Fagot, flet

Krzysztof Lewandowski

Instrumenty perkusyjne

Samuel Domergue

Gitary

Victorien Disse

Yuli Bayeul

Harfa

Sara Agueda Martin

Wirginał

Elisabeth Geiger

Chór

Soprany

Marie Picaut

Jeanne Lefort

Virginie Thomas

Armelle Marcq

Alty

Damien Ferrante

Cécile Madelin

Tenory

Ivar Hervieu

Léo Reymann

Stéphan Orly

Lisandro Pelegrina

Guillame Gutierrez

Basy

Roland Ten Weges

Lucas Bacro

Vlad Crosman

Valentin Jansen

Jean-Sébastien Beauvais - przygotowanie chóru

